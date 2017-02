UniCredit boekt miljardenverlies

Donderdag 9 februari 2017 18:19 Resultaat ook zwakker zonder mega-afschrijving.(ABM FN-Dow Jones) UniCredit heeft in het vierde kwartaal een minder sterk resultaat geboekt dan een jaar eerder, ook exclusief de miljardenafschrijving op slechte leningen die een enorm nettoverlies opleverden. Dit maakte de grootste bank van Italië donderdag bekend.De bank boekte een nettoverlies van 13,6 miljard euro in het kwartaal, door 13,2 miljard euro aan bijzondere posten, waarvan 12,2 miljard euro aan voorzieningen voor slechte leningen. Zonder de bijzondere posten kwam het verlies uit op 325 miljoen euro, tegen een nettowinst van 153 miljoen euro een jaar eerder.De bank had in januari al aangekondigd een voorziening voor slechte leningen te moeten nemen in het vierde kwartaal van 8 miljard euro.De kwartaalomzet daalde met 11 procent op jaarbasis tot 4,2 miljard euro.Het jaarresultaat bedroeg 11,8 miljard euro negatief, of 1,3 miljard euro exclusief de bijzondere posten. De omzet was met 18,8 miljard 0,3 procent lager dan een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf op 1,6 miljard euro winst.De bank lanceerde op 6 februari een claimemissie om 13 miljard euro vers kapitaal op te halen, om het gapende gat te dichten in de kapitaalbuffer, nadat UniCredit afschreef op een berg leningen waar de bank geen rente meer op ontvangt.Naast deze opschoning van de balans gaat de bank onderdelen verkopen en duizenden banen schrappen om de kosten te drukken. UniCredit bereikte eerder deze maand overeenstemming met vakbonden over het schrappen van 3.900 banen in de komende jaren, in Italië, Duitsland en Oostenrijk.De grootste Italiaanse bank dient als voorbeeld voor andere banken in het land, die sinds de financiële crisis van 2008 kampen met toenemende wanbetalingen op leningen, en de bijbehorende verliezen maar niet weten te compenseren met behaalde winst.De kapitaalbuffer van de bank bedroeg eind vorig jaar 7,5 procent, gerekend volgens de kapitaaleisen die gaan gelden in 2018. Als de claimemissie slaagt, dan stijgt dit naar 11,15 procent.De ongewogen kapitaalbuffer of leverage ratio bedroeg 3,24 procent, volgens de eisen van 2018. Na de claimemissie voor 13 miljard is dat 4,66 procent.Het aandeel UniCredit steeg donderdag in Milaan 1,4 procent op 12,57 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 09, 2017 12:19 ET (17:19 GMT)