Monte dei Paschi ziet verlies oplopen

Vrijdag 10 februari 2017 08:01 Boekt 2,45 miljard euro af in vierde kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Banca Monte dei Paschi di Siena heeft in het vierde kwartaal zijn verlies zijn oplopen tot 2,53 miljard euro, vooral door grote voorzieningen voor slechte leningen. Dit maakte de getroebleerde Italiaanse bank donderdag bekend.De bank zette 2,45 miljard euro opzij voor slechte leningen, waar dat een jaar eerder nog 577 miljoen euro was. Dat leverde in het laatste kwartaal van 2015 een nettoverlies op van 577 miljoen euro.Monte dei Paschi heeft al sinds 2011 moeite om overeind te blijven, omdat de bank wordt geplaagd door een dodelijke mix van oplopende wanbetalingen op leningen, dure derivatentransacties, chronisch lage winstgevendheid, hoge kosten en magere kapitaalbuffers.In december vorig jaar riep de Italiaanse regering een fonds van 20 miljard euro in het leven om Monte dei Paschi en mogelijk ook andere banken te kunnen redden, nadat de Toscaanse bank er niet in slaagde om 5 miljard euro op te halen bij private investeerders om zijn eigen vermogen op te krikken tot de vereiste niveaus.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999(c) Copyright 2017 Dow Jones & Company. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.(END) Dow Jones NewswiresFebruary 10, 2017 02:01 ET (07:01 GMT)