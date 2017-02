Damrak sluit hoger

Vrijdag 10 februari 2017 18:11 Cijfers ArcelorMittal goed ontvangen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met winst gesloten. De AEX index steeg 0,2 procent op 489,56 punten, terwijl de AMX een winst van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,2 procent.De Europese beurzen vaarden mee op het positieve sentiment uit de Verenigde Staten, nadat president Trump een "fenomenaal" beslastingplan aankondigde. "Hij beloofde dat het een big league belastingplan is waarbij flinke verlagingen worden doorgevoerd. Binnen twee tot drie weken moet concreet zijn wat het plan exact inhoudt", aldus beleggingsspecialist Roy van Santen van onlinebroker Lynx.Analist Corne van Zeijl van Actiam wees op de oplopende rentes in de zuidelijke periferie van Europa. "De zorgen over de euro lopen weer op, en terecht", aldus Van Zeijl. De analist acht de kans dat de euro klapt klein, maar vreest wel de gevolgen als het onverhoopt toch gebeurt. "Dan gaat alles omlaag", vermoedt de marktkenner. Deze zorgen staan volgens Van Zeijl tegenover een steeds beter draaiende Europese economie, wat ook terug te zien is in de winstontwikkeling van bedrijven. Menig analist stelt zijn winsttaxaties inmiddels opwaarts bij.Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat het aantal failliet verklaarde bedrijven in januari is gedaald. Het CBS tekende in januari 7 faillissementsuitspraken minder op dan in december.Daarnaast bleek uit cijfers van het Franse statistiekbureau Insee dat de Franse industriële productie in december op maandbasis is gedaald met 0,8 procent. Op jaarbasis was echter sprake van een nipte groei van 0,2 procent.De Italiaanse industriële productie is in december op maandbasis gestegen met 1,4 procent. Op jaarbasis was zelfs sprake van een stijging van 6,6 procent.Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam vanuit Amerika het nieuws dat de prijzen voor geïmporteerde goederen in de Verenigde Staten in januari zijn gestegen met 0,4 procent op maandbasis. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 3,7 procent. Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie is in februari licht afgenomen. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 98,5 eind januari naar 95,7 halverwege deze maand.Olie noteerde vrijdag in het groen. Een maart-future West Texas Intermediate steeg 1,9 procent op 54,00 dollar, terwijl een april-future Brent 1,9 procent hoger bewoog op 56,73 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0645. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0661 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0665 op de borden.Stijgers en dalersIn de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 14 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door ArcelorMittal met een winst van 9,3 procent.Beleggers reageerden vrijdag positief op de kwartaalcijfers van de staalreus. Het bedrijfsresultaat (EBITDA) van ArcelorMittal steeg van 1.103 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2015 naar 1.661 miljoen dollar het afgelopen kwartaal. Een eerder gepubliceerde consensus door ArcelorMittal, van 26 analisten, ging uit van een bedrijfsresultaat van 1.562 miljoen dollar. De omzet steeg van 13.981 miljoen naar 14.126 miljoen dollar. Topman Lakshmi Mittal zei dat zijn bedrijf het jaar 2017 is begonnen met een sterk momentum en dat het staalbedrijf van plan is om dit jaar meer te investeren.Vopak was met een winst van 1,5 procent de op één na sterkste stijger, gevolgd door SBM Offshore met een winst van 1,3 procent. S&P Equity Research verhoogde het koersdoel voor SBM met 12,00 naar 13,00 euro met een ongewijzigd Verkopen advies.In de hoofdgraadmeter was ABN AMRO met een verlies van 2,7 procent de sterkste daler, gevolgd door ING met een verlies van 1,3 procent.Heineken kijkt serieus naar mogelijkheden om zijn belang in de United Breweries uit te breiden om daarmee mogelijk een meerderheidsbelang in deze Indiase brouwer te verwerven. Dit bevestigde het Amsterdamse bierconcern vrijdag desgevraagd aan ABM Financial News. Het aandeel sloot vlak.In de Midkap kon Aperam op bijval van beleggers rekenen met een plus van 4,1 procent, nadat de producent van roestvast staal donderdag nabeurs de boeken opende en Credit Suisse het aandeel op de kooplijst zette. Ook het koersdoel werd opwaarts bijgesteld van 53,00 naar 59,00 euro.Philips Lighting steeg 1,8 procent en was daarmee de op één na sterkste stijger onder de Midkapfondsen.Verder steeg Intertrust met 0,2 procent, nadat het trustkantoor voorbeurs de boeken opende. Intertrust realiseerde in het vierde kwartaal een nettowinst van 15,9 miljoen euro, waarmee de jaarwinst uitkwam op 52,0 miljoen euro. Een jaar eerder was de winst slechts 2,6 miljoen euro, door hoge financieringskosten en kosten van de beursgang. De aangepaste nettowinst bedroeg 113,2 miljoen euro of 1,27 euro per aandeel voor het hele jaar. Dat was iets minder dan de 115 miljoen euro of 1,25 euro per aandeel waar analisten van uitgingen.TomTom verloor vrijdag 0,4 procent. Op woensdag maakte het aandeel al een koersval van ruim acht procent na publicatie van de cijfers over het afgelopen jaar. Het aandeel herstelde op donderdag licht, maar dook vrijdag echter opnieuw in het rood. Vooral de afgegeven outlook viel tegen. Morgan Stanley heeft het koersdoel voor het aandeel TomTom verhoogd van 10,00 naar 10,40 euro met handhaving van het advies op Overwogen.Eurocommercial Properties daalde 0,4 procent. Het vastgoedfonds zag in het afgelopen halfjaar het directe resultaat en de huurinkomsten stijgen. Het indirecte resultaat verslechterde evenwel, waardoor het totale resultaat uiteindelijk licht terugliep.Van de AScX-fondsen was Takeaway.com met een winst van 2,0 procent de sterkste stijger, gevolgd door Fagron met een winst van 1,6 procent. 