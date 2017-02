Ford investeert miljard in start-up Argo AI

Vrijdag 10 februari 2017 21:29 Investering in verdere ontwikkeling zelfrijdende auto.(ABM FN-Dow Jones) Ford Motor heeft een meerderheidsbelang genomen in de start-up Argo AI en investeert 1 miljard dollar in het bedrijf om zo een zelfrijdende auto te ontwikkelen. Dit maakte de Amerikaanse autoproducent vrijdag bekend.De investering is verspreid over 5 jaar is moet leiden tot de eerste zelfrijdende auto van Ford in 2021.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 10, 2017 15:29 ET (20:29 GMT)