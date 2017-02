Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Aperam

Maandag 13 februari 2017 08:37 Koersdoel naar 53,50 euro.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft het koersdoel voor Aperam verhoogd van 51,00 naar 53,50 euro bij een ongewijzigd Neutraal advies.Het bedrijfsresultaat (EBITDA) dat Aperam rapporteerde over het vierde kwartaal van 133 miljoen dollar was grotendeels conform verwachting van zowel Goldman Sachs als de consensus, maar indien rekening wordt gehouden met een eenmalige post van 11 miljoen dollar, dan overtreft het bedrijfsresultaat de verwachtingen volgens de analisten.De Amerikaanse zakenbank wees ook op de verhoging van het dividend en het opkoopprogramma die de kracht van de resultaten ondersteunen. De analisten hebben hun winsttaxaties voor 2017 en 2018 met 4 en 3 procent opgeschroefd.Het aandeel Aperam is afgelopen vrijdag dik 4 procent hoger gesloten op 48,88 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 13, 2017 02:37 ET (07:37 GMT)