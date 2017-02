Allergan doet miljardenovername

Maandag 13 februari 2017 14:37 Botox-producent betaalt 2,5 miljard dollar voor Zeltiq.(ABM FN-Dow Jones) Allergan neemt Zeltiq Aesthetics over. Dit meldde de maker van onder meer Botox maandagmiddag.Het concern uit New Jersey betaalt 56,50 dollar per aandeel, of in totaal rond de 2,5 miljard dollar voor het Californische Zeltiq.Zeltiq haalt zijn omzet, van circa 255 miljoen dollar in 2015, vooral uit de verkoop van de CoolSCulpting machine. Dit is een zogenoemde body-sculpting procedure, waarbij vetcellen worden afgebroken en het lichaam dus meer gestroomlijnd wordt.Allergan verwacht dat de activiteiten van Zeltiq direct na de afronding van de overname zullen bijdragen aan de resultaten. De overname moet in de tweede helft van dit jaar worden afgerond.In de voorbeurshandel in New York werd in het aandeel Zeltiq Aesthetics nog niet gehandeld. Allergan hield het bij een fractionele stijging van 0,3 procent.