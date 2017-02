Beleggers optimistisch over Apple

Dinsdag 14 februari 2017 10:11 Koers staat op recordniveau.(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Apple sloot maandag op de hoogste stand ooit. Analisten zijn optimistisch over de introductie van de nieuwste iPhone later dit jaar.Optimisme over de lancering van de iPhone 8 in de tweede helft van 2017 lag maandag ten grondslag aan een koersdoelverhoging door Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank voorziet dat de nieuwe iPhone van Apple "belangrijke nieuwe functies" zal krijgen, wat zal resulteren in een sterke cyclus voor het aandeel. Het koersdoel werd bijgesteld van 133 naar 150 dollar.De introductie van de iPhone 7 in september leidde nog tot minder 'upgrades' door bestaande klanten dan gehoopt. Onder meer door problemen van de grote concurrent Samsung bij de productie van zijn Galaxy S7, waarbij zelfs sprake was van ontploffingsgevaar en smartphones werden teruggehaald, kreeg Apple echter veel nieuwe klanten, overstappers, waardoor de verwachtingen voor de iPhone 8 zijn opgeschroefd.Door een toename van het aantal iPhone gebruikers kan Apple bovendien meer aanvullende diensten verkopen, onder meer bij iBooks, Apple Music en de iCloud. De omzet bij deze zogenoemde Services divisie steeg het afgelopen kwartaal met 18 procent op jaarbasis naar 7,2 miljard dollar. Voor het fiscale jaar 2021 mikt Apple voor deze divisie met hoge winstmarges zelfs op een omzet van 50 miljard dollar.Het bedrijf met een huidige jaaromzet van meer dan 200 miljard dollar heeft de afgelopen jaren de markt echter niet weten te verrassen met innovatieve producten, zoals het eerder wel deed met de iPod, de smartphone en de iPad. De omzet van de smartwatch is voor Apple begrippen zeer bescheiden, terwijl de ontwikkelingen rond een 'slimme auto' lijken te zijn uitgedoofd.Het aandeel Apple klom maandag krap 1 procent naar 133,29 dollar en verstevigde daarmee zijn positie als 's werelds duurste bedrijf. De beurswaarde schurkt nu aan tegen de 700 miljard dollar. Alphabet, moederbedrijf van Google, volgt op gepaste afstand met een waarde van 573 miljard dollar.