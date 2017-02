Olieprijs sluit hoger

Dinsdag 14 februari 2017 21:06 Verliezen van maandag worden deels weggewerkt.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is dinsdag hoger gesloten, nadat het OPEC-kartel zich in januari lijkt te hebben gehouden aan de doelstelling om de olieproductie terug te schroeven.OPEC maakte maandag bekend dat landen die zijn aangesloten bij het kartel in januari de output in totaal met 890.000 vaten per dag hebben verlaagd ten opzichte van december. In november sloot de OPEC een deal met een aantal landen buiten het kartel om de productie terug te schroeven om zo de oliemarkt weer in balans te brengen.Toch kon het rapport oliehandelaren aanvankelijk niet overtuigen en sloot een vat ruwe olie maandag nog 1,7 procent lager. Deze verliezen werden op dinsdag deels weggewerkt, hoewel zorgen over een toename van de Amerikaanse olieproductie blijven bestaan.Als de verschillende olieproducerende landen op dit tempo de productie blijven terugschroeven in de komende zes maanden, dan kan er volgens analist Tim Evans van Citi Futures tegen de tweede helft van het jaar al een tekort zijn, ook omdat de vraag blijft toenemen.De vraag naar olie zal volgens OPEC dit jaar toenemen met 1,19 miljoen vaten per dag, wat een opwaartse bijstelling is met 35.000 vaten per dag ten opzichte van het maandrapport uit januari.De maart-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,27 dollar hoger, of 0,5 procent, op 53,20 dollar.