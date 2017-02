Wall Street sluit in het groen

Dinsdag 14 februari 2017 22:22 Beleggers reageren positief op woorden van Fed-voorzitter Janet Yellen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, waarmee de recordstanden van afgelopen week verder worden aangescherpt.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent naar 2.337,58 punten, de Dow Jones index won 0,5 procent op 20.504,27 punten en de Nasdaq schreef 0,3 procent bij op 5.782,57 punten. Daarmee werden de recordstanden van afgelopen week verder aangescherpt.Beleggers reageerden positief op de speech van voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve. In een getuigenis zei Yellen tegenover de Senaat dat, indien de inflatie en de werkgelegenheid zich blijven ontwikkelen als voorzien, dat meer renteverhogingen in aantocht zijn. "In dit geval zou een verdere aanpassing van de federal funds rate vermoedelijk gerechtvaardigd zijn", aldus Yellen.Eerder op de dag werd al bekend dat de Amerikaanse producentenprijzen in januari flink zijn gestegen. De producentenprijzenindex steeg op maandbasis met 0,6 procent. Economen rekenden op een stijging van 0,3 procent. In december stegen de producentenprijzen nog met 0,3 procent.Sommige analisten zijn bezorgd dat een agressievere houding van de Fed de huidige rally op de aandelenmarkten in gevaar kan brengen, al zijn andere marktvorsers juist van mening dat een verdere groei van de Amerikaanse economie de beurzen in de kaart blijft spelen. Bovendien wordt verwacht dat de belastingverlagingen, soepelere regelgeving en de fiscale stimuleringsmaatregelen die Donald Trump wil doorvoeren een positief effect zullen hebben op de financiële markten.Op macro-economisch vlak krijgen Amerikaanse beleggers woensdag inzicht in de wekelijkse olievoorraden en de bedrijfsvoorraden over december. Verder staan de detailhandelsverkopen en cijfers over de industriële productie en inflatie over januari op de rol. Onder meer Groupon, PepsiCo en Cisco Systems openen daarnaast de boeken.Olie sloot in het groen. De maart-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,27 dollar hoger, of 0,5 procent, op 53,20 dollar. OPEC maakte maandag bekend dat landen die zijn aangesloten bij het kartel in januari de output in totaal met 890.000 vaten per dag hebben verlaagd ten opzichte van december.Als de verschillende olieproducerende landen op dit tempo de productie blijven terugschroeven in de komende zes maanden, dan kan er volgens analist Tim Evans van Citi Futures tegen de tweede helft van het jaar al een tekort zijn, ook omdat de vraag blijft toenemen.De euro/dollar noteerde op 1,0575. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0613 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0598 op de borden.BedrijfsnieuwsPSA Group, het moederbedrijf van het Franse Peugeot, is in gesprek met het Amerikaanse General Motors over een strategische samenwerking in Europa, waarbij een overname van Opel door PSA tot de mogelijkheden behoort. General Motors sloot bijna vijf procent hoger.Aetna en Humana zien af van een miljardenfusie. Dit maakten de Amerikaanse zorgverzekeraars dinsdag voorbeurs bekend. Het voornemen van Aetna en Humana om een combinatie te vormen werd in januari al door een rechter geblokkeerd. Als gevolg van het besluit om af te zien van een fusie, betaalt Aetna 1 miljard dollar aan Humana bij wijze van break-up fee.T-Mobile US boekte in het vierde kwartaal van 2016 een hoger aangepast bedrijfsresultaat, gesteund door een stijging van de omzet. In het huidige boekjaar verwacht T-Mobile 2,4 miljoen tot 3,4 miljoen nieuwe klanten met een postpaid-abonnement bij te kunnen schrijven. Het concern mikt op een aangepaste EBITDA van 10,4 miljard tot 10,8 miljard dollar. Het aandeel T-Mobile won dinsdag ruim een procent.Cigna ziet af van de fusie met Anthem, ruim een jaar nadat de bedrijven aankondigden samen te willen gaan. De deal had een waarde van 48 miljard dollar. De gesprekken tussen de twee partijen verliepen al tijden moeizaam. Cigna kwam tot het besluit, nadat een Amerikaanse rechtbank oordeelde dat een mogelijke fusie de concurrentie zou schaden en de keuzes van consumenten flink zou beperken. Cigna sleept Anthem zelfs voor de rechter, vanwege de geleden schade als gevolg van het afstoten van de fusie. Het bedrijf wil bijna 15 miljard dollar.Het aandeel Cigna steeg ruim een half procent, terwijl Anthem juist circa een half procent prijsgaf.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 14, 2017 16:22 ET (21:22 GMT)