Meer omzet voor Marine Harvest

Woensdag 15 februari 2017 07:15 Noren boeren goed door hogere zalmprijzen.(ABM FN-Dow Jones) Marine Harvest heeft in het vierde kwartaal de omzet zien oplopen, nadat eerder al bekend werd dat het operationeel resultaat bijna verdrievoudigd was. Dit bleek woensdag uit het kwartaalbericht van de Noorse zalmkweker.De omzet steeg van 867 miljoen naar 1.018 miljoen euro. Eerder maakte het bedrijf uit Oslo al bekend in de laatste drie maanden van 2016 een volume van 100 duizend ton zalm te hebben gekweekt, precies volgens de eigen voorspelling afgegeven na het derde kwartaal.Het operationeel resultaat (EBIT) steeg van 90 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015 naar 259 miljoen euro in het laatste kwartaal van het vorig jaar. De nettowinst kwam uit op 210,9 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2015 stond er nog een winst van 91,7 miljoen euro in de boeken.Marine Harvest wil een dividend uitkeren van 2,80 Noorse kroon per aandeel.Het bedrijf blijft zijn operaties in Noord-Amerika versterken. Aan het eind van het vierde kwartaal opende Marine Harvest een nieuwe vestiging in Dallas.Het bestuur van de onderneming voorziet in de eerste helft van 2017 verder kostenstijgingen, waar gedurende het vierde kwartaal ook al sprake van was bij de Noorse kweekoperaties. Marine Harvest mikt op een productie van 84.000 ton zalm in het eerste kwartaal en 403.000 ton over heel 2017.Het aandeel Marine Harvest sloot dinsdag in Oslo 0,4 procent hoger op 152,00 Noorse kroon.