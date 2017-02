PepsiCo boekt hoger resultaat

Woensdag 15 februari 2017 13:29 Frisdrankgigant verhoogt dividend met 7 procent.(ABM FN-Dow Jones) PepsiCo heeft in het vierde kwartaal een hoger operationeel resultaat op een hogere omzet geboekt. Dit maakte de Amerikaanse frisdrankgigant woensdag voorbeurs bekend."We hebben 2016 afgesloten met sterke operationele prestaties", aldus CEO Indra Nooyi. "Daarbij hebben we onze financiële doelstellingen voor 2016 overtroffen. Vooruitkijken naar 2017 verwachten wij solide financiële resultaten, ondanks de voorziene macro-economische uitdagingen", voegde zij toe.De frisdrankgigant verhoogt het dividend met 7 procent van 3,01 dollar per aandeel naar 3,22 dollar per aandeel.PepsiCo boekte in het vierde kwartaal een operationeel resultaat van 2,4 miljard dollar, tegen 2,2 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Onder de streep resteerde een nettowinst van 1,4 miljard dollar, versus 1,7 miljard dollar vorig jaar.De omzet steeg van 10,1 miljard dollar vorig jaar naar 10,6 miljard dollar het afgelopen kwartaal.OutlookPepsiCo voorziet voor het huidige boekjaar een aangepaste winst per aandeel van 5,09 dollar per aandeel.Daarnaast voorziet de frisdrankgigant een een kasstroom uit operationele activiteiten van circa 10 miljard dollar en een vrije kasstroom van 7 miljard dollar, exclusief zekere items. De netto kapitaaluitgaven zullen naar verwachting 3 miljard dollar bedragen.Het aandeel noteert in de elektronische handel voorbeurs 0,5 procent hoger.In de elektronische handel noteerde het aandeel PepsiCo donderdag 2,6 procent in de plus op 110,20 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 15, 2017 07:29 ET (12:29 GMT)