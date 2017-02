Vertrouwen Amerikaanse huizenbouwers verder afgenomen

Woensdag 15 februari 2017 16:22 Index zakt naar 65.(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers is in februari verder afgenomen. Dit bleek woensdag uit data van de National Association of Home Builders.De NAHB-huizenindex kwam uit op 65, tegen 67 in januari en 69 in december.Indien de index boven de 50 noteert, dan beschouwen huizenbouwers de verkoopomstandigheden als positief.Door: ABM Financial News.