Hogere resultaten Deutsche Boerse

Woensdag 15 februari 2017 21:02 Dividend omhoog.(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Börse heeft in het vierde kwartaal en in heel 2016 een hogere omzet geboekt ten opzichte van een jaar eerder. Dit meldde de Duitse beursuitbater woensdagavond na het sluiten van de beurzen in Europa.De geconsolideerde netto-omzet steeg in de laatste drie maanden van vorig jaar met 12 procent van 553,5 miljoen naar 619 miljoen euro. Deutsche Börse wist zwakte op de Europese effectenmarkten onder meer te compenseren met een toegenomen handel binnen het grondstoffensegment.De aangepaste operationele kosten daalden op jaarbasis van 407,1 miljoen tot 385,2 miljoen euro vanwege een strak kostenmanagement, aldus de groep.Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 141,9 miljoen naar 271,3 miljoen euro en onder de streep resteerde een nettowinst van 170 miljoen euro, tegenover 88,7 miljoen euro een jaar eerder.Geraadpleegde analisten gingen uit van een nettowinst van 165 miljoen euro en een netto-omzet van 593 miljoen euro.JaarcijfersOver heel 2016 steeg de netto-omzet met 8 procent tot circa 2,4 miljard euro, van 2,2 miljard euro in 2015 en resteerde onder de streep een nettowinst van 722,1 miljoen euro, tegen 613,3 miljoen euro een jaar eerder.OutlookDeutsche Börse rekent voor 2017 op een nettowinst die tussen de 10 en 15 procent zal stijgen ten opzichte van 2016.DividendDeutsche Börse stelt voor om over 2016 een dividend uit te keren van 2,35 euro per aandeel. Het dividend over 2015 was 2,25 euro per aandeel.Het aandeel Deutsche Börse sloot woensdag 0,6 procent hoger op 81,60 euro.