Recordregen op Wall Street houdt aan

Woensdag 15 februari 2017 22:23 Langste recordreeks in 25 jaar.(ABM FN-Dow Jones) Het regende woensdag opnieuw records op Wall Street. De S&P 500 sloot 0,5 procent hoger op 2.349,25 punten, de Dow Jones index won ook 0,5 procent op 20.611,86 punten en de Nasdaq eindigde 0,6 procent in de plus op 5.819,44 punten. Het was de langste recordreeks voor Wall Street in 25 jaar.Er was voldoende nieuws voor beleggers om zich op te focussen, en dan met name een aantal belangrijke Amerikaanse macro-economische publicaties.Zo stegen de consumentenprijzen in de Verenigde Staten in januari op maandbasis sterker dan verwacht, met 0,6 procent. De kerninflatie, die voor de Federal Reserve meer van belang is, kwam ook iets hoger uit dan voorzien, op 0,3 procent, en op jaarbasis op 2,3 procent. Verder bleek de stijging van 0,4 procent van de detailhandelsverkopen in januari ruim boven de toename van 0,1 procent op maandbasis die door de markt werd voorzien.Ook liet de Empire State index een flinke verbetering van het bedrijfsklimaat in de regio New York zien. Een iets sterker dan verwachte daling van de industriële productie in januari en een verdere afname van het vertrouwen onder Amerikaanse huizenbouwers in februari gooide geen roet in het eten."Al met al goede cijfers die het voornemen van de Fed ondersteunen om aan te sturen op een renteverhoging in juni", concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank dan ook.De voorzitter van de Fed, Janet Yellen, herhaalde woensdag in haar hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden het belang van geleidelijke renteverhogingen, nadat ze dit een dag eerder in de Amerikaanse Senaat ook al zei."In het algemeen is de kans op een renteverhoging in maart toegenomen en we verwachten dat de Fed de rente eerder vroeger dan later zal verhogen om wat flexibiliteit te creëren", zei valutastrateeg Simon Derrick van BNY Mellon.De voorzitter van de Federal Reserve van Philadelphia, Patrick Harker, zei woensdag dat hij er vooralsnog van uit gaat dat de rente dit jaar drie keer wordt verhoogd. Harker heeft stemrecht binnen het beleidscomité van de Fed.De olieprijs bewoog woensdag volatiel maar sloot uiteindelijk licht lager. De maart-future op een vat West Texas Intermediate daalde 0,09 dollar, of 0,2 procent, op 53,11 dollar. De meeste aandacht ging uit naar het wekelijkse rapport van de Energy Information Administration waaruit bleek dat de olievoorraden in Amerika vorige week opnieuw fors zijn gestegen. In de week eindigend op 10 februari was sprake van een toename met 9,5 miljoen vaten. Inmiddels staan de voorraden op 518 miljoen vaten, een niveau dat sinds 1982 niet meer werd gemeten.De euro/dollar noteerde op het slot in New York op 1,0604, tegenover een koers van 1,0600 rond het slot in Europa en een koers van 1,0566 woensdagochtend.Stijgers en dalersGroupon won 23,3 procent. Hoewel in het vierde kwartaal opnieuw een verlies resteerde onder de streep, bleek de aangepaste winst van 0,07 dollar wel boven de marktverwachting, net als de omzet van 935 miljoen dollar. De resultaten werden ondersteund door een stijging van het aantal actieve klanten.PepsiCo deed het in het vierde kwartaal beter dan rivaal Coca-Cola en zag de wereldwijde volumes bij de drankentak met 1 procent toenemen. PepsiCo zette afgelopen jaar in op gezondere producten en wil dat de omzet uit deze producten in 2025 sneller groeit dan die van de rest van de productenportefeuille. In 2016 waren de opbrengsten uit gezondere drankjes en snacks goed voor 45 procent van de totale omzet. Het aandeel daalde 0,2 procent.Verizon en Yahoo zouden dicht bij een herziene overnamedeal zijn, die voor telecombedrijf Verizon 300 miljoen dollar lager uit zou vallen dan het aanvankelijk genoemde overnameprijskaartje van 4,8 miljard dollar. Vorig jaar zomer werd bekend dat Verizon de kernactiviteiten van Yahoo over wil nemen maar sindsdien kwam er een groot hackschandaal aan het licht bij het internetconcern, waarop de twee partijen opnieuw om de tafel moesten. Verizon daalde woensdag 0,4 procent en Yahoo steeg 1,4 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 15, 2017 16:23 ET (21:23 GMT)