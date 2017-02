Beursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel Altice

Donderdag 16 februari 2017 08:52 Koopadvies gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft donderdag het koersdoel voor Altice verhoogd van 27,00 naar 28,00 euro met een ongewijzigd koopadvies.Volgens analisten van Goldman Sachs zijn er meerdere factoren die voor een opwaartse beweging van het aandeel Altice kunnen zorgen, waaronder consolidatie op de Franse telecommarkt. Recent laaide de speculatie hierover opnieuw op in de media en blijven de fundamenten voor een toekomstige deal bestaan, aldus de analisten. Goldman Sachs verwacht dat Altice voor 3,3 miljard tot 7,3 miljard euro kan profiteren in netto contante waarde van consolidatie in de markt.Verder kunnen potentiële belastinghervormingen in de Verenigde Staten de Franse kabelaar in de kaart spelen, zo verwachten de marktvorsers. Ook houdt het winstmomentum van Altice aan, aldus de analisten, mede door de positie van het bedrijf op de Amerikaanse markt. Goldman Sachs verwacht dan ook dat de resultaten over het vierde kwartaal van 2016 een positieve katalysator kunnen zijn.Op een groen Damrak sloot het aandeel Altice woensdag 0,6 procent lager op 20,70 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 16, 2017 02:52 ET (07:52 GMT)