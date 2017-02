Amerikaanse woningbouw gedaald

Donderdag 16 februari 2017 14:57 Bouwvergunningen stijgen 4,6 procent in januari.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten is in januari gedaald. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Amerikaanse overheid.Het aantal in aanbouw genomen woningen daalde in januari met 2,6 procent op maandbasis tot een voor seizoensinvloeden aangepast geannualiseerd aantal van 1.246.000. Er was gerekend op een ongewijzigd aantal.Op jaarbasis steeg het aantal in aanbouw genomen woningen met 10,5 procent.Het aantal afgegeven bouwvergunningen steeg in januari met 4,6 procent op maandbasis tot 1.285.000 stuks.Op jaarbasis dikte het aantal afgegeven bouwvergunningen aan met 8,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 16, 2017 08:57 ET (13:57 GMT)