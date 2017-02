Olieprijzen opnieuw lager

Donderdag 16 februari 2017 21:03 Handel zeer volatiel.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag na een dag met zeer volatiele bewegingen uiteindelijk toch hoger gesloten, na het woensdagmiddag gepubliceerde wekelijkse rapport van de Energy Information Administration, waaruit bleek dat de olievoorraden in Amerika vorige week opnieuw fors zijn gestegen.De OPEC meldde maandag in zijn maandrapport nog dat de landen die zijn aangesloten bij het oliekartel in januari de output juist met in totaal 890.000 vaten per dag hebben verlaagd ten opzichte van december. In november sloot de OPEC een deal met een aantal landen buiten het kartel om de productie terug te schroeven om zo de oliemarkt weer in balans te brengen. Tot nu toe lijkt het kartel zelf zich dus aan deze afspraak te houden.Intussen verwachten de OPEC en de het Internationaal Energieagentschap nog dit jaar groei van de mondiale vraag naar olie."De olieprijzen zijn gevangen in een beperkte bandbreedte, waarbij verschillende factoren de olieprijzen in beide richtingen beïnvloeden", zei directeur Gnanasekar Thiagarajan van Commtrendz Risk Management."Er is een sterke vraag in de Verenigde Staten. De prijsontwikkeling zal afhangen van de mate waarin producenten bereid zijn om de productie te beperken", lichtte hij toe."We zien grote hoeveelheden gekochte olie na een initiële dip in de olieprijzen na het bekend worden van grote opbouw van voorraden van verschillende partijen", zei analist John Macaluso van Tyche Capital Advisors. "Terwijl de OPEC-landen hun beloofde productiebeperkingen overtroffen, hebben andere landen, die niet tot de OPEC behoren, slechts de helft van de voorgestelde productiebeperkingen gerealiseerd", voegde de marktvorser toe.Volgens energie-analist Anthony STarkey van S&P Global Platts "is het nog te bezien hoe lang het nog duurt, voordat de OPEC-productiebeperkingen de voorraadniveaus neerwaarts zullen beïnvloeden".De maart-future op een vat West Texas Intermediate steeg donderdag 0,25 dollar, of 0,5 procent, naar 53,36 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 16, 2017 15:03 ET (20:03 GMT)