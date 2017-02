Nike handhaaft dividend

Vrijdag 17 februari 2017 07:24 Vorige kwartaal al verhoging dividend.(ABM FN) Aandeelhouders van Nike kunnen over het afgelopen kwartaal een dividend van 0,18 dollar per aandeel tegemoet zien. Dit maakte de fabrikant van sportartikelen donderdag nabeurs bekend.Het kwartaaldividend wordt uitgekeerd in contanten en wordt betaald op 3 april aanstaande.Over het vorige kwartaal keerde Nike ook een dividend van 0,18 dollar per aandeel uit, wat destijds een verhoging van 13 procent betekende. In de afgelopen 15 jaar verhoogde Nike het dividend telkens, wat CEO Mark Parker een "consistent trackrecord" noemde.Door: ABM Financial News.pers@abmfn.beRedactie: +32(0)78 486 481Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 17, 2017 01:24 ET (06:24 GMT)