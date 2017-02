Hogere omzet voor Franse Essilor

Vrijdag 17 februari 2017 07:40 Lenzenfabrikant verwacht verdere omzetgroei.(ABM FN-Dow Jones) Essilor International heeft in 2016 een hogere omzet geboekt en verwacht dat deze trend zich ook dit jaar doorzet. Dit maakte de Franse lenzenfabrikant vrijdag voorbeurs bekend.De omzet steeg in het afgelopen boekjaar met 5,9 procent naar 7.115 miljoen euro.De operationele winst nam op jaarbasis toe met 3,9 procent naar 1.230 miljoen euro, waardoor er onder de streep een 7,4 procent hogere nettowinst restte van 813 miljoen euro. In 2015 boekte Essilor nog een winst van 757 miljoen euro.Volgens de lenzenfabrikant trokken de resultaten aan, vanwege onder meer nieuwe producten, investeringen in mediacampagnes en overnames. Evenwel stelde Essilor last te hebben gehad van marktfluctuaties in diverse regio's als de Verenigde Staten, Brazilië en het Midden-Oosten.Essilor verhoogde het dividend met 35 procent tot 1,50 euro per aandeel.OutlookEssilor mikt voor het lopemde jaar op een omzetgroei exclusief wisselkoerseffecten van 6 tot 8 procent. Op autonome basis kan de omzet naar verwachting met 3 tot 5 procent stijgen.Begin dit jaar werd bekend dat de Italiaanse brillenfabrikant Luxottica en Essilor willen fuseren. De nieuwe entiteit zal met meer dan 140.000 werknemers in ruim 150 landen een omzet genereren van ruim 15 miljard dollar. Theodoor Gilissen Bankiers zei hierover eerder dat de fusie weinig impact zal hebben op de marktpositie van de Nederlandse concurrent GrandVision, omdat Luxottica vooral in het dure marktsegment actief is en GrandVision juist in het lagere en midden segment opereert.Essilor gaf in het jaarbericht weinig inzicht in de vooruitgang van de fusie, enkel dat " het proces is gestart". Aandeelhouders van Essilor moeten nog goedkeuring geven voor de fusie.Het aandeel Essilor International verloor donderdag 1,3 procent op 108,55 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 17, 2017 01:40 ET (06:40 GMT)