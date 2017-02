Derde bieder meldt zich voor farmaceut Stada Arzneimittel

Vrijdag 17 februari 2017 07:50 Indicatief bod omhoog naar 58,00 euro.(ABM FN-Dow Jones) Stada Arzneimittel heeft van een derde partij een indicatief overnamebod ontvangen. Dit meldde het Duitse farmaceutische concern donderdagavond in een persbericht.Eerder deze week werd bekend dat Stada met twee partijen in gesprek is over een bod op 100 procent van de aandelen van het concern uit Bad Vilbel. Eén van die geïnteresseerde partijen is private equity firma Cinven, dat een indicatief bod van 56,00 euro per aandeel Stada Arzneimittel op tafel heeft gelegd. Daarnaast heeft ook Advent International interesse getoond om het concern mogelijk in te lijven.Daar is nu nog een derde partij bijgekomen die indicatief 58,00 euro per aandeel heeft geboden, bevestigde Stada donderdagavond. Om welke partij het gaat is niet duidelijk.Stada benadrukte opnieuw dat het nog niet zeker is of er uiteindelijk een daadwerkelijk overnamebod wordt gedaan door één van de drie partijen.In 2015 had de farmaceut, die onder andere hoestdrankjes en zonnebrandcrème maakt, een omzet van ruim 2,1 miljard euro en een nettowinst van ruim 110 miljoen euro.Het aandeel Stada Arzneimittel sloot donderdag 2,9 procent in de plus op 57,10 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 17, 2017 01:50 ET (06:50 GMT)