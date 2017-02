AEX eindigt in het groen dankzij Unilever

Vrijdag 17 februari 2017 18:13 Beurs blijft verder volatiel.(ABM FN-Dow Jones) In Amsterdam is hoofdindex AEX vrijdag dik in het groen gesloten, wat volledig te danken was aan de forse koersstijging van zwaargewicht Unilever. De Amsterdamse hoofdgraadmeter steeg ruim 1 procent tot 499,08 punten, terwijl de AMX bijna een half procent verloor en de AScX 0,2 procent won. Alle andere grote Europese beurzen eindigden in het rood.Het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern stond vrijdag in de schijnwerpers, nadat het Amerikaanse voedingsmiddelenconcern Kraft Heinz bekendmaakte een overnamebod van te hebben voorgesteld. Unilever reageerde pas een paar uur later met een verklaring, waarin gezegd werd het bod niet te accepteren, omdat het voor de aandeelhouders veel te weinig financiële, en totaal geen strategische waarde bood.De interesse van Kraft Heinz voor Unilever is volgens analist Corné van Zeijl van Actiam "niet heel vreemd". De onderneming heeft volgens de marktvorser "een historie van private equity-achtige overnames". Dit is volgens de analist dan ook een moment om niet short te willen zitten in Unilever, hetgeen de stijging in het aandeel zal versterken.Volgens marktanalist Jasper Lawler van London Capital Group is een fusie voor beleggers van beide bedrijven interessant. Hij wees erop dat Kraft Heinz met het bod nu mogelijk wil profiteren van een zwakker Brits pond. Nu de markt dichtbij recordniveaus staat, is het volgens de marktvorser de beste kans voor Unilever om een deal te bewerkstelligen met een gulle waarde.Marktanalist Naeem Aslam van ThinkMarkets wees op het effect van de Brexit en het dalende Britse pond. "Ik denk niet dat Kraft Heinz snel opgeeft. Dat kun je hen ook niet kwalijk nemen, want het is nu het juiste moment en goedkoop", aldus de marktvorser.Maar analisten wezen vooral ook op de grote bezwaren die van de Europese Commissie verwacht kunnen worden Neil Wilson van ETX Capital meldde daarbij dat Kraft Heinz grote ervaringen uit de eigen megafusie in 2015 meebrengt, maar toch rekening moet houden met grote problemen bij de autoriteiten van de Europese Unie. Jasper Lawler van London Capital Group gaf aan dat de autoriteiten waakzaam zullen zijn voor de beperkingen in consumentenkeuze na een fusie. Ook hij ziet de mededingingsautoriteiten van de Europese Unie als een potentieel obstakel voor een fusie. De marktvorser voegde toe dat de prijsdominantie van het gefuseerde bedrijf enorm zou zijn.Op macro-economisch gebied werd onder meer bekend dat de Nederlandse industrie in het vierde kwartaal van het vorige jaar meer heeft omgezet, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. De industriële omzet nam in het laatste kwartaal op jaarbasis toe met 1 procent. De afzetprijzen stegen met 2,5 procent ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015. Het is voor het eerst sinds het tweede kwartaal 2014 dat de omzet in de industrie steeg.Het overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans van de eurozone is in december afgenomen ten opzichte van de voorgaande maand, bleek vrijdag uit cijfers van de Europese Centrale Bank. Het overschot op de lopende rekening bedroeg in december 31,0 miljard euro, vergeleken met een overschot van 36,4 miljard euro in de voorafgaande maand.Het consumentenvertrouwen in België is in februari gedaald, nadat in januari nog sprake was van een stijging tot het hoogste niveau sinds mei 2011, maakten cijfers van de Nationale Bank van België duidelijk. De vertrouwensindex bereikte in februari een niveau van 2 negatief, na een stand van 0 in januari. "Die afname is uitsluitend toe te schrijven aan een verslechtering van de macro-economische vooruitzichten", aldus de Nationale Bank. Zo nam de vrees voor werkloosheid aanzienlijk toe en daalde ook het vertrouwen in de economische situatie als geheel. Positief was dat de huishoudens zich "licht optimistisch" toonden over hun eigen situatie.De detailhandelsverkopen in het Verenigd Koninkrijk zijn in januari onverwacht gedaald, meldde het Britse bureau voor de statistiek vrijdag. De detailhandelsverkopen namen in de eerste maand van het nieuwe jaar met 0,3 procent af ten opzichte van de maand ervoor. Er was door de markt een stijging van 1,0 procent voorzien. Op jaarbasis stegen de Britse detailhandelsverkopen in januari met 1,5 procent en dit was ruim onder de 3,4 procent waar geraadpleegde economen rekening mee hielden.De index van Amerikaanse leidende economische indicatoren is in januari verbeterd ten opzichte van een maand eerder, bleek vrijdag uit cijfers van de Conference Board. De index noteerde in januari op 125,5. Dit is 0,6 procent meer dan in december. De index wordt gezien als indicatie voor de Amerikaanse economische groei in de komende drie tot zes maanden.Olie noteerde donderdag in het rood. Een maart-future West Texas Intermediate daalde 0,6 procent naar 53,05 dollar, terwijl een april-future Brent 0,4 procent lager bewoog naar 55,44 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0624. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0666 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0672 op de borden.Stijgers en dalersHet grote nieuws was vrijdag zoals gezegd de bekendmaking door Kraft Heinz dat het een bod op Unilever heeft voorgesteld. Volgens Unilever biedt het bod van Kraft Heinz aan de aandeelhouders van 50,00 dollar per aandeel in een combinatie van contanten en aandelen in de nieuwe fusiemaatschappij een premie van 18 procent op de slotkoers van Unilever op 16 februari. Hiermee wordt Unilever gewaardeerd op circa 143 miljard dollar. Unilever ziet er niks in en gaat geen verdere discussie met het Amerikaanse concern aan. Analisten denken wisselend over de combinatie van de twee bedrijven en zien enerzijds grote mogelijkheden voor synergie en aandeelhouderswaarde, maar voorzien anderzijds vooral grote problemen bij de Europese mededingingsautoriteiten. Het aandeel sloot vrijdag maar liefst 13,2 procent hoger.Aegon heeft het verlies van het voorgaande jaar in het vierde kwartaal omgebogen in een hoger dan verwachte winst van bijna een half miljard euro, geholpen door een beter onderliggend resultaat en belastingbaten, bleek vrijdag uit een rapportage van de verzekeraar. De nettowinst kwam uit op 470 miljoen euro, waar analisten gemiddeld waren uitgegaan van 416 miljoen euro. De onderliggende winst voor belasting in het vierde kwartaal van 2016 steeg van 486 miljoen naar 554 miljoen euro, waar analisten gemiddeld uitgingen van van 509 miljoen. De stijging was te danken aan sterke kostenbesparingen, lagere claims en de hogere marktrente. Aegon CEO Alex Wynaendts wees in een korte telefonische toelichting op een recordinstroom van premies en klantvermogen van 100 miljard euro in 2016. Het aandeel sloot vrijdag 4,5 procent in de min.Vopak heeft in 2016 een hoger bedrijfsresultaat geboekt op een lagere omzet, zo bleek uit der rapportage van de resultaten van het tankopslagbedrijf. De bezettingsgraad kwam ultimo december 2016 uit op 93,0 procent, versus 94,0 procent eind september, en 92,0 procent eind 2015. Vopak boekte het afgelopen boekjaar een bedrijfsresultaat (EBITDA), exclusief eenmalige items, van 822,3 miljoen euro, tegen 811,5 miljoen euro in 2015. Vopak zei eerder zelf een "solide" resultaat te verwachten, waarbij het bedrijfsresultaat, exclusief eenmalige items, het bedrijfsresultaat van 2015 van 812 miljoen euro zou overtreffen.Onder de streep resteerde een nettowinst, inclusief eenmalige items, van 534 miljoen euro, versus 282,2 miljoen euro een jaar eerder. Vopak heeft besloten circa 100 miljoen euro te investeren tot en met 2019 in nieuwe technologie, innovatieprogramma's en vervanging van de IT-systemen. Het aandeel Vopak moest 7,1 procent inleveren.Tussenstanden Wall StreetRond het slot in Europa koerste Wall Street lager. De S&P 500 verloor 0,2 procent, de Dow Jones index daalde 0,3 procent en de Nasdaq noteerde 0,1 procent in het rood.