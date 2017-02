Alibaba gaat samenwerking met Bailian aan

Maandag 20 februari 2017 09:32 Geen financiele details genoemd.(ABM FN-Dow Jones) Alibaba Group is een strategische samenwerking aangegaan met Bailian Group, een van de grootste retailconglomeraten van China. Dit maakte de Chinese internetgigant maandag bekend, zonder financiële details te noemen."De samenwerking met Bailian is een belangrijke mijlpaal in de evolutie van Chinese retail", aldus CEO Daniel Zhang van Alibaba.Onder de samenwerking willen beide partijen fysieke winkels ontwerpen die "offline en online shoppen" bij elkaar brengt. Bovendien willen de ondernemingen de koopervaring van consumenten verbeteren.Bailian Group is een van de grootste retailers in China gemeten naar omzet, met 4.700 winkels in 200 steden.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 20, 2017 03:32 ET (08:32 GMT)