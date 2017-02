Amerikaanse futures wijzen op hogere opening

Dinsdag 21 februari 2017 13:05 Focus op resultaten Home Depot.(ABM FN-Dow Jones) De futures wijzen dinsdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen, nadat de Amerikaanse beurzen maandag nog gesloten waren vanwege de viering van President's Day.Daarmee lijken de Amerikaanse beurzen opnieuw af te steven op recordniveau's. Analisten meldden dat macro-economische data de rally een duw richting nieuwe hoogten kunnen geven, maar er ook toe kunnen leiden dat deze tot stilstand komt. Markit publiceert later op de dag de voorlopige samengestelde inkoopmanagersindex voor de industrie- en dienstensector. "De indexen van beide sectoren zullen naar verwachting ruim boven het break-even-niveau van 50 punten uitkomen, hoewel een mogelijke vertraging van de groei mogelijk is", aldus marktanalist Tony Cross van TopTradr.Voorzitter Patrick Harker van de Philadelphia Fed index spreekt dinsdag aan de Universiteit van Pennsylvania, waarbij de markt meer inzicht hoopt te krijgen over een mogelijke renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank in maart. Momenteel schat de markt de kans op een renteverhoging in maart op 36 procent in en de kans dat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar drie keer verhoogt wordt getaxeerd op 26 procentOlie noteerde dinsdag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 1,3 procent naar 54,73 dollar, terwijl een april-future Brent 1,7 procent duurder werd op 57,15 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0538. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0580.BedrijfsnieuwsMacy's en Wal-Mart Stores publiceren voorbeurs kwartaalcijfers en noteren in aanloop naar de opening van de handel respectievelijk 1,5 procent hoger en een half procent lager.Home Depot boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 1,74 miljard dollar, ofwel 1,44 dollar per aandeel, op een omzet van 22,2 miljard dollar. Het aandeel steeg voorbeurs bijna twee procent.HSBC, dat tevens in de VS is genoteerd, noteerde in de elektronische handel voorbeurs 6 procent lager, nadat de Britse bank over het vierde kwartaal een stijging van het nettoverlies rapporteerde. De bank boekte in het afgelopen kwartaal een nettoverlies van 4,2 miljard dollar, versus een verlies van 1,3 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.Kraft-Heinz komt mogelijk in beweging nadat het afgelopen zondag een eventueel bod van 143 miljard dollar op het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern Unilever introk. De koersen van Unilever en Kraft-Heinz stegen vrijdag na bekend worden van de interesse. Maandag leverde Unilever al weer een flink deel van de winst in.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent hoger op 2.351,16 punten. De Dow Jones index eindigde vlak op 20.624,05 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,4 procent op 5.838,58 punten.