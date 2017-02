Nieuwe records in de maak op Wall Street

Dinsdag 21 februari 2017 21:46 Rally lijkt niet te stoppen.(ABM FN-Dow Jones) Op Wall Street waren dinsdag nieuwe records in de maak. Een half uur voor het slot steeg de S&P 500 0,6 procent, won de Dow Jones index 0,5 procent en noteerde de Nasdaq 0,4 procent hoger"De stijging die we sinds de verkiezingen zien is ongelooflijk" volgens investeringsstrateeg Lindsey Bell van CFRA Research. Dat zorgt echter ook voor nervositeit, "want een groot deel van die beweging is vooral gebaseerd op een gevoel van euforie en hoop over het beleid van Trump."Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De samengestelde inkoopmanagersindex van Markit liet een minder sterke groei zien voor de Amerikaanse industrie en dienstensector in februari.De olieprijs is dinsdag verder gestegen. De april-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,66 dollar, of 1,2 procent, hoger op 54,06 dollar. Aan de zijlijn van een energieconferentie in Londen zei de secretaris-generaal van de OPEC, Mohamed Barkindo, dinsdag dat hij zich geen zorgen maakt over de groeiende Amerikaanse schalieproductie. Verder zei Barkindo dat het kartel gaat kijken naar een eventuele verlenging van de productiebeperkende afspraken die in november werden gemaakt.De euro verhandelde dinsdagavond op 1,0548 dollar, wat vrijwel gelijk was aan de wisselkoers die rond het sluiten van de Europese beurzen op de borden stond. Dinsdagochtend verhandelde het muntpaar nog op 1,0580.De dollarsterkte werd gevoed door nieuwe signalen dat de Federal Reserve eerder vroeger dan later de rente verder zal verhogen. De voorzitter van de Philadelphia Fed, Patrick Harker zei in een interview dat nog steeds uitgaat van drie renteverhogingen dit jaar, waarbij een verhoging in maart nog steeds tot de mogelijkheden behoort. Zijn collega van de Minneapolis Fed, Neel Kashkari hield een slag om de arm: hij ziet nog wat meer ruimte voor de inflatie om te stijgen tot de twee procent die de Fed nastreeft. Wel liet hij zich voorzichtig optimistisch uit over de ontwikkeling van de loongroei, een andere belangrijke graadmeter voor de Fed.BedrijfsnieuwsWal-Mart heeft in het vierde kwartaal een lager operationeel resultaat geboekt terwijl de omzet licht steeg. De identieke winkelomzet, voor de markt een belangrijk cijfer, steeg evenwel met 1,8 procent in de verslagperiode. Het aandeel won dinsdag ruim 3 procent.Voor concurrent Macy's was het vierde kwartaal een moeizame periode, hetgeen de retailer in januari al had aangekondigd. In de laatste drie maanden van vorig jaar daalden de winst en omzet. Toch waren de resultaten wel boven verwachting en steeg het aandeel 1,4 procent.Doe-het-zelf-keten Home Depot won 1,1 procent. In het vierde kwartaal stegen de winst en omzet en het kwartaaldividend werd verhoogd. Daarnaast gaat Home Depot dit jaar voor 5 miljard dollar aan aandelen terugkopen en worden een aantal nieuwe vestigingen geopend.Verizon en Yahoo maakten dinsdag bekend dat ze een herzien overnameakkoord hebben gesloten waarmee het prijskaartje dat telecombedrijf Verizon betaalt voor het internetbedrijf 350 miljoen dollar lager uit komt. Dit maakten de twee partijen dinsdagmiddag bekend. Vorige zomer werd bekend dat Verizon zo'n 4,8 miljard dollar over zou hebben voor de kernactiviteiten van Yahoo. Vervolgens kwam er een groot hackschandaal aan het licht bij het internetconcern, waardoor de deal op de tocht kwam te staan. In 2014 werd Yahoo gehackt, waarbij de namen en wachtwoorden van 500 miljoen mailboxen waren ontfutseld. De transactiesom komt door de verlaging uit op krap 4,5 miljard dollar. Het aandeel Yahoo steeg 0,8 procent en Verizon won 0,5 procent.Apple stevende dinsdag af op de hoogste slotstand ooit, van bijna 137 dollar en noteerde een half uur voor de slotbel 0,7 procent in de plus. Morgan Stanley kwam met een positief analistenrapport over het aandeel, waarin het onder meer optimistisch was over de outlook in China.Restaurant Brands, het moederbedrijf van Burger King, maakte bekend de restaurantketen Popeyes Lousiana Kitchen over te nemen voor 1,6 miljard dollar. RBI steeg 6,6 procent, Popeyes zelfs ruim 19 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 21, 2017 15:46 ET (20:46 GMT)