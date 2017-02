Omzet en winstgevendheid Toll Brothers licht onder druk

Woensdag 22 februari 2017 12:58 Orderportefeuille stijgt ruim twintig procent op jaarbasis.(ABM FN-Dow Jones) Toll Brothers heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en winstgevendheid licht onder druk zien komen te staan. Dit bleek woensdag uit een persbericht van de Amerikaanse bouwer van villa's.De omzet daalde over het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar van 928,6 miljoen dollar naar 920,7 miljoen dollar. Dit resulteerde in een brutowinst die daalde van 216,3 miljoen dollar naar 187,7 miljoen dollar. De nettowinst daalde van 73,2 miljoen dollar naar 70,4 miljoen dollar.Er werden in het kwartaal, dat eindigde op 31 januari van dit jaar, op jaarbasis 12 procent meer eenheden opgeleverd, waarmee het totaal opgeleverde villa's uitkwam op 1.190 villa's met een gemiddelde prijs van 773.700 dollar.Voor het eerste kwartaal van het nieuwe boekjaar rekende de huizenbouwer op 1.000 tot 1.250 eenheden voor een gemiddelde prijs van 750.000 tot 780.000 dollar.Er werden voor 1.522 nieuwe villa's contracten getekend, 22 procent meer dan een jaar eerder. De orderportefeuille kwam daarmee uit op 5.145 eenheden, ten opzichte van het eerste kwartaal een jaar eerder 21 procent meer.De eerste drie weken van het tweede kwartaal steeg het aantal niet-gebonden reserveringen met 16 procent op jaarbasis.Het kwartaaldividend ligt op 0,08 dollar per aandeel Toll Brothers in contanten.OutlookVoor het tweede kwartaal verwacht Toll Brothers een oplevering van 1.350 tot 1.650 villa's met een gemiddeld prijs die uiteenloopt van 810.000 tot 835.000 dollar.Voor het hele boekjaar heeft het bedrijf tussen de 6.700 tot 7.500 op te leveren eenheden ingeschaald. Eerder werd uitgegaan van 6.500 tot 7.500 eenheden.Het aandeel Toll Brothers sloot dinsdag in de reguliere handel 1,5 procent hoger op 31,99 dollar, waarna het in de elektronische handel nabeurs 0,5 procent inleverde.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 06:58 ET (11:58 GMT)