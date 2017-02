Wall Street richting licht lagere opening

Woensdag 22 februari 2017 13:08 Recordreeks gestaakt in afwachting van notulen Fed-vergadering.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures duiden woensdag op een licht lagere opening voor Wall Street, dat daarmee zijn recordreeks vooralsnog lijkt te staken. Aan het begin van de middag daalden de futures op de S&P 500 index 0,1 procent, net als die op de Nasdaq. De futures op de Dow Jones index stonden fractioneel lager."De notulen van de laatste bijeenkomst van de Fed zullen vandaag alle aandacht opeisen", zei Konstantinos Anthis van ADS Securities. "Beleggers willen graag weten hoe positief de beleidsmakers daadwerkelijk zijn over de economie en de ontwikkeling van de inflatie", aldus de marktvorser.De notulen van de Fed-vergadering verschijnen woensdagavond. Op macro-economisch vlak is het verder vrij rustig, met alleen de bestaande woningverkopen in Amerika over de maand januari die net na de openingsbel verschijnen.Olie werd woensdag goedkoper. De april-future op een vat West Texas Intermediate daalde 0,4 procent op 54,13 dollar, terwijl een vat Brent met levering april 0,3 procent goedkoper werd op 56,48 dollar.De euro/dollar noteerde rond lunchtijd op 1,0500. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0546 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0600 op de borden.De euro-zwakte is vooral te wijten aan de onrust rondom een aantal Europese verkiezingen die dit jaar op het programma staan, en dan in het bijzonder de Franse presidentsverkiezingen. Daar staat tegenover dat de dollar profiteert van de toenemende kans dat de Fed eerder vroeger dan later de rente zal verhogen.BedrijfsnieuwsToll Brothers boekte in het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar lagere resultaten dan een jaar eerder, maar was wel positiever over de outlook. In het aandeel werd voorbeurs nog niet gehandeld.Later op de dag opent onder meer maker van navigatiesystemen Garmin de boeken. Vanavond na het slot op Wall Street is het de beurt aan Tesla Motors, HP Inc en Fitbit.Maker van zonnepanelen First Solar rapporteerde dinsdagavond laat beter dan verwachte cijfers. Toch daalde het aandeel in de elektronische handel 1,8 procent.Bristol-Myers Squibb kan woensdag mogelijk op extra aandacht van beleggers rekenen vanwege het nieuws dat de bekende activistische belegger Carl Icahn een belang in de New Yorkse farmaceut heeft genomen. Volgens Icahn is het bedrijf een aantrekkelijke overnamekandidaat vanwege de potentiële medicijnen in de pijplijn, berichtte The Wall Street Journal.SlotstandenDinsdag bereikten de drie belangrijkste indexen in New York nieuwe recordstanden. Op het slot stond de S&P 500 op een nooit eerder bereikte stand van 2.365,38 punten, een stijging van 0,6 procent. De Dow Jones index won 0,6 procent en sloot op de hoogste stand ooit van 20.743,00 punten. Voor de Nasdaq resteerde een winst van 0,5 procent op een historisch hoogtepunt van 5.865,95 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 07:08 ET (12:08 GMT)