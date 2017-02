Groot aantal Fed-leden voor renteverhoging op korte termijn - notulen

Woensdag 22 februari 2017 20:31 Onzekerheid fiscale beleid Trump zaait twijfel.(ABM FN-Dow Jones) Een "groot" aantal leden van het beleidscomité van de Federal Reserve spraken tijdens de laatste beleidsvergadering van de centrale bank hun steun uit voor een "vrij snelle" verhoging van de rente. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de centrale bank."Veel" van de ambtenaren steunden een renteverhoging in het geval de economie op koers blijft of verder versterkt, bleek uit de notulen.De functionarissen worstelden uiteindelijk met de vraag wat te doen, vanwege de grote onzekerheid over de fiscale plannen van de Trump-regering en het Republikeinse Congres. De meeste leden van het beleidscomité van de centrale bank concludeerden echter dat het "enige tijd" zal duren voordat duidelijker wordt hoe het fiscale beleid er uit zal gaan zien.Slechts een "aantal" van de in totaal zeventien Fed-ambtenaren betoogden dat de onzekerheid omtrent het fiscale beleid een renteverhoging op de korte termijn niet mag vertragen.Een aantal functionarissen waarschuwden tegen het aanpassen van de rente "in afwachting van beleidsvoorstellen die mogelijk niet gerealiseerd worden of, in het geval ze wel worden uitgevoerd, mogelijk een andere effect op de economische activiteit en inflatie hebben dan eerder voorzien", bleek uit de notulen.Op 1 februari handhaafde de Federal Reserve conform de verwachting van de markt de bandbreedte van zijn belangrijkste rentestand. De zogenoemde federal funds rate bleef staan op 0,50 tot 0,75 procent. Alle tien bankiers stemden in met een handhaving van de rente.Vorig jaar december verhoogde de Amerikaanse centrale bank de rente voor het laatst, toen met 25 basispunten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 14:31 ET (19:31 GMT)