Wall Street blijft dicht bij huis

Woensdag 22 februari 2017 22:22 Groot aantal Fed-leden steunen renteverhoging op korte termijn.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag dicht bij huis gebleven. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent naar 2.362,82 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 20.775,60 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 5.860,63 punten.De handelsdag stond met name in het teken van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Uit de notulen bleek dat een groot aantal leden van het beleidscomité een renteverhoging op de korte termijn steunt. Een voorwaarde is dat de economie op koers blijft liggen of verder versterkt. De twijfel de rente wel of niet te verhogen wordt veroorzaakt door de grote onzekerheid over de fiscale plannen van de Trump-regering. De meeste leden van het beleidscomité van de centrale bank concludeerden echter dat het "enige tijd" zal duren voordat duidelijker wordt hoe het fiscale beleid er uit zal gaan zien. Slechts een "aantal" van hen betoogden dat de onzekerheid omtrent het fiscale beleid een renteverhoging op de korte termijn niet mag vertragen."Een renteverhoging in maart is zeer waarschijnlijk, hoewel de notulen de markt daar niet noodzakelijkerwijs op lijken voor te bereiden", aldus Bob Pavlik van Boston Private Wealth.Tegelijkertijd waarschuwden sommige analisten ervoor dat de rally op Wall Street en de zelfgenoegzame houding onder beleggers een zeer gevaarlijke situatie creëert. "Vergis je niet dat het verlagen van de belastingen pro-groei is en de sterke ondertoon van de groei stimuleert. Dit zal echter betekenen dat het monetair beleid verkrapt zal worden", aldus analist Peter Cardillo van First Standard Financial. "Hoewel we erkennen dat de rentetarieven lager zijn dan normaal, zal zodra het beleid wordt aangescherpt de opwaartse trend op de aandelenmarkten tegen een bakstenen muur oplopen", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat de bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten in januari zijn gestegen met 3,3 procent ten opzichte van december tot een geannualiseerd aantal van 5,69 miljoen woningen.De april-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,74 dollar, ofwel 1,4 procent, lager op 53,59 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0573. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0546 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0600 op de borden.Op macro-economisch vlak staan donderdag een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de Chicago Fed index over januari en de wekelijkse steunaanvragen in de Verenigde Staten, gevolgd door de huizenprijzenindex van december en het wekelijkse olie-voorraden-rapport van de Amerikaanse energy Information Administration.BedrijfsnieuwsToll Brothers kon woensdag rekenen op de aandacht van beleggers. Hoewel het bouwbedrijf lagere resultaten rapporteerde gaf de bouwer van met name luxe villa's een positieve outlook af. Het aandeel steeg ruim 6,0 procent.De producent van zonnepanelen First Solar rapporteerde dinsdag laat beter dan verwachte cijfers. Desondanks verloor het aandeel woensdag circa 8,3 procent.HP, Tesla en Fitbit publiceren woensdag nabeurs kwartaal- en/of jaarcijfers en noteerden in aanloop naar de publicaties 0,3 procent hoger, 1,1 procent lager en 2,8 procent lager.Farmaceut Argos Therapeutics verloor ruim 65,0 procent, nadat het concern bekendmaakte te stoppen met een onderzoek naar de behandeling van nierkanker.TJX won circa 0,2 procent, nadat de retailer over het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten rapporteerde.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 22, 2017 16:22 ET (21:22 GMT)