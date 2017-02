Meer winst en omzet voor Henkel

Donderdag 23 februari 2017 08:44 Duits levensmiddelenconcern voorziet voor 2017 verdere groei van omzet en winst.(ABM FN-Dow Jones) Henkel heeft in 2016 een hogere winst en omzet gerealiseerd en voorziet voor dit jaar verderer groei van omzet en winst. Dit maakte het Duitse levensmiddelenconcern donderdag voorbeurs bekend.De omzet steeg met 3,5 procent naar 18,71 miljard euro, waarbij de autonome omzetgroei met 3,1 procent toenam. Tegen constante valutaverhoudingen was er een omzetgroei van 7,1 procent. De omzetgroei vond in alle divisies plaats, waarbij de autonome omzettoename in opkomende markten 6,8 procent bedroeg.Het concern, dat met merken als Schwarzkopf shampoo en Persil wasmiddelen direct concurreert met Unilever, realiseerde een 8,5 procent hoger bedrijfsresultaat van 3,17 miljard euro en een 10,0 procent hogere aangepaste nettowinst van 2,32 miljard euro. De winst per preferent aandeel nam met 9,8 procent toe tot 5,36 euro.De operationele (EBIT) marge steeg met 70 basispunten naar 16,9 procent. Het dividend gaat met 10,2 procent omhoog naar 5,36 euro per preferent aandeel."2016 was een zeer succesvol jaar voor Henkel, waarbij we in een uitdagende marktomgeving wederom recordniveaus voor omzet en resultaat hebben gerealiseerd en onze financiële doelstellingen voor het jaar hebben bereikt", zei CEO Hans Van Bylen van het Duitse concern.Henkel nam in het afgelopen jaar Sun Products in de Verenigde Staten over.OutlookHenkel verwacht in 2017 een autonome omzetgroei van 2 tot 4 procent, een EBIT-marge toename tot meer dan 17,0 procent en een stijging van de winst per preferent aandeel van 7 tot 9 procent.Het aandeel sloot woensdag o,5 procent lager op 104,32 euro.