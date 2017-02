Meer winst voor Orange

Donderdag 23 februari 2017 09:11 Telecombedrijf wil dividend over 2017 verhogen.(ABM FN-Dow Jones) Orange heeft in 2016 een hogere winst geboekt, op een licht gestegen omzet. Dit meldde het Franse telecombedrijf donderdag voorbeurs.Volgens CEO Stéphane Richard plukte Orange de vruchten van zijn nieuwe differentiatiestrategie, mede door investeringen en een verbeterde klantervaring. In het licht van positieve marktontwikkelingen, wil Richard voor het lopende jaar het dividend verhogen. De topman stelde dat 2017 een belangrijk jaar wordt voor het telecombedrijf met de lancering van Orange Bank in de eerste helft van het jaar.De omzet steeg op jaarbasis met 0,6 procent, nadat deze in 2015 nog met 0,1 procent daalde, naar 40,9 miljard euro. Europa toonde herstel, met name Spanje. Evenwel werden de prestaties van mobiele diensten gedrukt door de nieuwe roamingtarieven.De lichte omzetstijging resulteerde in een 1,3 procent hoger aangepast bedrijfsresultaat (EBITDA) van 12,7 miljard euro. De nettowinst steeg met 10 procent naar krap 3,3 miljard euro. Evenwel stond het operationeel inkomen onder druk door telecomactiviteiten. Orange Bank genereerde een operationeel inkomen van 85 miljoen euro in 2016.Aandeelhouders van Orange kunnen net als in 2015 een dividend van 0,60 euro per aandeel voor 2016 verwachten.OutlookOrange mikt voor 2017 op een aangepast bedrijfsresultaat dat hoger ligt dan in 2016, mede door een verdere verlaging van de kosten.Het bedrijf stelde aandeelhouders verder een dividend van 0,65 euro per aandeel voor 2017 in het vooruitzicht, waarvan 0,25 euro per aandeel als interim dividend.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 23, 2017 03:11 ET (08:11 GMT)