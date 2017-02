Glencore boekt weer winst

Donderdag 23 februari 2017 10:37 Concern brengt nettoschuld sterk terug.(ABM FN-Dow Jones) Glencore heeft in 2016 het verlies van het jaar ervoor omgebogen in een nettowinst en heeft de nettoschuld sterk teruggebracht. Dit meldde het Zwitserse grondstoffen- en mijnbouwconcern donderdag in een rapportage met voorlopige cijfers.Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) steeg met 18 procent naar 10,27 miljard dollar en de aan aandeelhouders toe te wijzen nettowinst kwam uit op 1,38 miljard dollar, waar een jaar geleden nog een verlies werd geboekt van 4,97 miljard dollar.De nettoschuld nam mede dankzij kostenbesparingen en desinvesteringen met 40 procent af tot 15,53 miljard dollar.Het bedrijf zag het totaal aantal bezittingen met 3 procent afnemen naar 124,60 miljard dollar.De omzet uit verkoop en industriële operaties bij metalen en mineralen steeg met 0,6 procent naar 66,34 miljard dollar. De omzet uit energieproducten nam 6,5 procent toe tot 89,02 miljard dollar. In de divisie landbouwproducten daalde de omzet met 5,1 procent naar 21,97 miljard dollar.Op de beurs in Londen steeg het aandeel Glencore met 1,2 procent.