Barclays boekt minder winst

Donderdag 23 februari 2017 10:40 Ziet spoedig einde van reorganisatie.(ABM FN-Dow Jones) Barclays heeft vorig jaar minder winst geboekt dan verwacht, ondanks hoger dan verwachte inkomsten, maar de Britse bank benadrukte dat zijn reorganisatie binnen enkele maanden zal zijn afgerond.Volgens CEO Jes Staley boekte Barclays vorig jaar "sterke progressie" met zijn versnelde reorganisatie die de bank een hernieuwde focus moet geven als trans-Atlantische bank, die zijn ankers heeft in New York en Londen.De bank verwacht zijn af te stoten niet-kernactiviteiten een half jaar eerder te sluiten dan was aangekondigd, op 30 juni van dit jaar. De risicogewogen balans van de af te stoten onderdelen kromp in 2016 met 22 miljard pond, waarvan 12 miljard pond in het vierde kwartaal.De nettowinst kwam vorig jaar uit op 1,6 miljard Britse pond, tegen een verlies van 394 miljoen pond een jaar eerder. Dat is minder dan de 1,97 miljard pond waar analisten vooraf op rekenden.De voorzieningen voor slechte leningen stegen met 611 miljoen pond tot 2,37 miljard pond. De stijging kwam voor de helft door een bijstelling van de modellen voor de creditcardportefeuilles in het VK en de VS in het derde kwartaal.De Britse tak en Barclays International, die het overblijvende kernbedrijf vormen, deden het goed, volgens Staley. De winst voor belasting bij deze divisies steeg met 4 procent tot 6,4 miljard pond, afgezien van bijzondere posten.Barclays halveerde het dividend tot 3,0 pence, van 6,5 pence een jaar eerder.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 23, 2017 04:40 ET (09:40 GMT)