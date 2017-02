Chicago Fed index weer gedaald

Donderdag 23 februari 2017 14:56 Index in januari naar 0,05 negatief.(ABM FN-Dow Jones) De Chicago Fed National Activity Index is in januari gedaald naar negatief terrein. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Chicago Federal Reserve.De index daalde van een stand van 0,18 positief in december naar 0,05 negatief in januari. In drie van de vier categorieën was sprake van een negatieve bijdrage.Het driemaands gemiddelde van 0,03 negatief wijst op een economische groei die licht lager was dan de historische trend.De Chicago Fed index geeft de ontwikkeling weer van de economie. Een positieve indexstand duidt op een groei die boven het historisch gemiddelde ligt, waar een negatieve indexstand duidt op groei beneden de trend.Door: ABM Financial News.