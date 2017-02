Wall Street sluit verdeeld

Donderdag 23 februari 2017 22:23 Wel nieuw record voor Dow Jones index.(ABM FN-Dow Jones) Het beeld op Wall Street was donderdag verdeeld. Bij de slotbel tikte de Dow Jones index een nieuwe recordstand aan van 20.810,32 punten, op een stijging van 0,2 procent, maar stond er voor de Nasdaq bij een slotstand van 5.835,51 punten een verlies van 0,4 procent op de borden. De S&P 500 eindigde vlak op 2.363,81 punten.Sinds de Amerikaanse verkiezingen doen de aandelenmarkten het goed en werd het ene na het andere record gebroken in Amerika, terwijl de bedrijfsresultaten aantrekken en de economie robuuster wordt."Afgezien van de verkiezingen is outlook voor winstcijfers verbeterd. Tel daar een mogelijk vriendelijker bedrijfsklimaat bij op en een verbeterd vertrouwen", schetste marktstrateeg Matthew Peron van Northern Trust Asset Management.Toch zijn er ook marktkenners die voorzichtig blijven. "De markt prijst meer optimisme in dan het zou moeten", aldus marktstrateeg David Lafferty van Natixis Global Asset Management.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de wekelijkse aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week zijn gestegen. Daarnaast daalde de Chicago Fed National Activity Index.De olieprijs is donderdag gestegen. De april-future op een vat West Texas Intermediate steeg 1,6 procent op 54,45 dollar. Uit het rapport van de Energy Information Administration bleek donderdag dat de Amerikaanse olievoorraden vorige week met krap een miljoen zijn gestegen, waardoor het totaal op recordniveau blijft. De toename viel echter mee want de markt ging uit van een stijging met ruim 3 miljoen vaten. Dat de olievoorraden minder sterk toenamen had te maken met een lagere olie import.De euro/dollar noteerde bij het slot op 1,0580. Bij het slot in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0580. Donderdagochtend stond een koers van 1,0546 op de borden.BedrijfsnieuwsBiotech-aandelen stonden onder druk. Nvidia daalde 9,3 procent na een negatief analistenrapport, waarin werd aanbevolen het aandeel te verkopen. Intercept Pharmaceuticals, dat donderdag met jaarcijfers kwam, verloor 5,6 procent. Hierdoor verloor de Nasdaq Biotechnology Index 0,3 procent.Tesla kon rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de producent van elektrische auto's woensdag laat een groter dan verwacht verlies rapporteerde, hoewel de omzet de verwachtingen overtrof. Analisten reageerden verdeeld op de cijfers. Hoewel de markt positief was over de plannen voor Model 3, zal Tesla volgens de kenners vers kapitaal op moeten halen. Het aandeel daalde 6,4 procent.HP maakte woensdag nabeurs een hogere nettowinst en omzet bekend over het afgelopen kwartaal. Het aandeel steeg 8,6 procent.Fitbit rapporteerde over het vierde kwartaal een verlies, waar een jaar eerder nog zwarte cijfers werden geschreven. Daarnaast daalde de omzet. Toch bleken de resultaten in lijn met de verwachting, waarop het aandeel 3,1 procent steeg.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 23, 2017 16:23 ET (21:23 GMT)