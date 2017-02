AEX richting licht lagere opening

Vrijdag 24 februari 2017 08:32 Fugro en Brunel openen boeken.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag licht lager uit de startblokken, in navolging van een verdeeld slot op Wall Street en een daling vrijdag in Azië. De AEX-future noteerde een half uur voor de opening 0,1 procent lager.De markt richt zich vandaag op een aantal publicaties over het consumentenvertrouwen in Europa en Amerika.Het beeld op Wall Street was donderdag verdeeld. Bij de slotbel tikte de Dow Jones index een nieuwe recordstand aan, maar de S&P 500 index sloot vlak en de Nasdaq zelfs krap een half procent lager.Sinds de Amerikaanse verkiezingen doen de aandelenmarkten het goed en werd het ene na het andere record gebroken in Amerika, terwijl de bedrijfsresultaten aantrekken en de economie robuuster wordt. Toch zijn er marktkenners die voorzichtig blijven. "De markt prijst meer optimisme in dan het zou moeten", aldus marktstrateeg David Lafferty van Natixis Global Asset Management.In Azië noteerden de aandelenmarkten vrijdag overwegend lager, met een verlies voor de Japanse Nikkei 225 van een half procent en een vrijwel vlakke stand voor de Chinese Shanghai Composite.Olie werd iets goedkoper. De april-future op een vat West Texas Intermediate daalde vanochtend 0,2 procent op 54,36 dollar. Donderdag steeg de olieprijs nog, ondanks een verdere toename van de Amerikaanse olievoorraden. Die stijging bleek uiteindelijk minder groot dan verwacht.De euro werd vanochtend verhandeld op 1,0590 dollar. Donderdagavond rond het slot van Wall Street noteerde het muntpaar op 1,0580.BedrijfsnieuwsGalapagos heeft de cashburn in 2016 conform verwachting zien uitkomen bij een sterke kaspositie en zag bovendien de omzet toenemen terwijl er onder de streep winst resteerde. Voor 2017 wordt een hogere cashburn verwacht dan afgelopen jaar, van 135 miljoen tot 155 miljoen euro. Volgens Jefferies-analist Peter Welford is dit in lijn met zijn verwachte cashburn van 147 miljoen euro. Verder waren de cijfers over 2016 beter dan verwacht, volgens de marktanalist, omdat de R&D-kosten lager uitvielen.Fugro heeft in 2016, conform verwachting, een fors lagere omzet en bedrijfsresultaat geboekt. Dit meldde de bodemonderzoeker vrijdag voorbeurs. Daarnaast verwacht het concern dat de activiteit in de offshore en olie- en gasmarkt aanzienlijk zal blijven dalen.RELX keeg bij Goldman Sachs een lichte koersdoelverhoging van 19,00 naar 19,16 euro met handhaving van het koopadvies. De analisten van de Amerikaanse zakenbank gaven aan dat de resultaten over het vorig boekjaar de aantrekkelijke waardering voor het aandeel bevestigen.IMCD kreeg bij Berenberg een adviesverhoging van Houden naar Kopen en een koersdoelverhoging van 38,00 naar 51,00 euro. De analisten van de Duitse bank zien cyclische en structurele groei in de distributiemarkt voor chemische grondstoffen voor de middellange en lange termijn en merkten daarbij op dat IMCD sterke kasstromen genereert.Brunel boekte in het vierde kwartaal een fors lagere omzet en ook het bedrijfsresultaat (EBIT) nam flink af. Over 2016 werd een dividendvoorstel gedaan van 0,40 euro per aandeel.MountainShield Capital Fund heeft een potentieel belang genomen in de Verenigde Nederlandse Compagnie, het investeringsvehikel van Geert Schaaij, door de aankoop van converteerbare obligaties.Een reverse listing van CS Factoring via Lavide Holding gaat niet door. Dit maakte Lavide, het voormalige Qurius, donderdag nabeurs bekend.Slotstanden Wall StreetDe Dow Jones index sloot donderdag op een nieuw record van 20.810,32 punten, bij een stijging van 0,2 procent, maar de Nasdaq verloor op een slotstand van 5.835,51 punten, 0,4 procent. De S&P 500 eindigde vlak op 2.363,81 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 24, 2017 02:32 ET (07:32 GMT)