Standard Chartered ziet verlies sterk teruglopen

Vrijdag 24 februari 2017 10:30 Onderliggende operationele omzet lager.(ABM FN-Dow Jones) Standard Chartered heeft in 2016 het nettoverlies sterk teruggebracht als gevolg van veel lagere afschrijvingen en kosten en wil die kosten dit jaar verder verlagen. Dit maakte de Britse bank vrijdag bekend.De operationele omzet daalde met 11 procent naar 13,8 miljard dollar. Het operationeel resultaat voor belastingen steeg van 834 miljoen naar 1,1 miljard dollar. Het nettoverlies, toe te rekenen aan houders van gewone aandelen werd sterk teruggebracht van 2,36 miljard naar 478 miljoen dollar.De gewone Tier 1 -ratio steeg met 100 basispunten naar 13,6 procent en het aantal slechte leningen daalde op jaarbasis met 24 procent. De operationele uitgaven daalden met 5 procent tot 10 miljard dollar.Er wordt over 2016 geen dividend uitgekeerd.Outlook"De operationele omstandigheden zullen naar verwachting in 2017 uitdagend blijven en significante verbetering van de financiële prestaties zijn vereist", zei de Britse bank in een toelichting op de jaarcijfers.Het aandeel Standard Chartered noteerde vrijdagochtend 2,5 procent lager op 732,60 pence.Door: ABM Financial News.