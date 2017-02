Meer nieuw woningen verkocht in Amerika

Vrijdag 24 februari 2017 16:22 In januari stijging van 3,7 procent op maandbasis.(ABM FN-Dow Jones) Verkopen van nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten zijn in januari gestegen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het ministerie van Handel.De verkoop van eengezinswoningen nam vorige maand op maandbasis, aangepast voor seizoensinvloeden, 3,7 procent toe tot een geannualiseerd aantal van 555.000 stuks. Er was een aantal van 567.000 verwacht. Het aantal verkochte nieuwe woningen in december was 535.000 stuks, bijgesteld van het eerder gemelde aantal van 536.000.Op jaarbasis stegen de verkopen in januari met 5,5 procent.De gemiddelde verkoopprijs bedroeg vorige maand 312.900 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 24, 2017 10:22 ET (15:22 GMT)