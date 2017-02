Intesa Sanpaolo ziet af van fusie met Generali

Vrijdag 24 februari 2017 20:47 Italiaanse bank wil op eigen kracht verder.(ABM FN-Dow Jones) Intesa Sanpaolo is niet van plan om te fuseren met Assicurazioni Generali. Dit maakte de Italiaanse bank vrijdagavond bekend.Eind januari liet Intesa weten een potentiële fusie met Assicurazioni Generali te beoordelen, als onderdeel van een strategie om te groeien op het gebied van verzekeringen, vermogensbeheer en private banking.Uit de beoordeling is nu gebleken dat een fusie met Generali volgens Intesa niet kan bijdragen aan de groeistrategie van de bank. Intesa wil nu op eigen kracht een groei van de aandeelhouderswaarde zien te bewerkstelligen.Het aandeel Intesa Sanpaolo sloot vrijdag 2,3 procent lager, terwijl Assicurazioni Generali 1,8 procent inleverde.