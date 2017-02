Wall Street na eindsprint op winst

Vrijdag 24 februari 2017 22:24 Markt vraagt zich af of Donald Trump zijn beloftes wel zal nakomen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag na een kleine eindsprint hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent naar 2.367,34 punten, terwijl de Dow Jones index 0,1 procent won op 20,821,76 punten. De Nasdaq sloot 0,2 procent hoger op 5.845,31 punten.Volgens marktanalist Micheal Hewson van CMC Markets verwerkten de markten vrijdag onder meer de uitspraken van de Amerikaanse minister Steven Mnuchin van Financiën op donderdag, die de verwachtingen over de voorgestelde hervormingen door president Donald Trump temperden.Dit maakt de toespraak van Trump voor het Congres aanstaande dinsdag volgens Hewson nog belangrijker, omdat er meer inzicht kan komen in wat de president van plan is in de komende maanden. De markt zal zich volgens de analist afvragen of Trump zijn beloftes wel zal nakomen.Strateeg Bruce Bittles van Robert W. Baird & Co sluit een kortstondige correctie niet uit, nadat er in de afgelopen twee weken "veel optimisme" merkbaar was in de de markt. "Beleggers willen bewijs zien dat Trump zijn plannen ook daadwerkelijk zal doorvoeren", aldus analist Mike van Dulken van Accendo Markets.Vooral banken stonden vrijdag onder druk, terwijl aandelen uit de energiesector het door de dalende olieprijzen ook moeilijk hadden. Recent presteerden de banken- en energiesector nog bovengemiddeld, hetgeen suggereert dat beleggers nu mogelijk wat winst nemen.Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de verkopen van nieuwe eengezinswoningen in de Verenigde Staten in januari zijn gestegen met 3,7 procent ten opzichte van de maand ervoor. Op jaarbasis namen de verkopen in januari zelfs met 5,5 procent toe.Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie daalde in januari juist, conform een eerdere raming. De index voor het consumentenvertrouwen daalde van 98,5 in januari naar 96,3 deze maand. Half februari kwam uit een voorlopige meting nog een niveau van 95,7 naar voren.Olie werd goedkoper. De april-future op een vat West Texas Intermediate sloot 0,46 dollar lager op 53,99 dollar. Beleggers namen winst na het meevallende rapport van donderdag over de Amerikaanse olievoorraden.De euro/dollar noteerde op 1,0561. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0615 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0580 op de borden.Volgens Konstantinos Anthis van ADS Securities kijkt de markt naast de toespraak van Trump volgende week uit naar een andere toespraken van onder anderen voorzitter Janet Yellen van de Federal Reserve en bestuurslid Stanley Fischer.Op macro-economisch vlak krijgen beleggers aankomende week inzicht in de ontwikkelingen binnen de industrie en dienstensector in diverse Europese landen en Amerika. Verder komen er verschillende bedrijven met jaarcijfers, waaronder Target, Best Buy, Office Depot en Staples.BedrijfsnieuwsHewlett Packard Enterprise sloot nipt hoger, ondanks dat het IT-bedrijf donderdag laat een tegenvallende omzet rapporteerde en zijn winstverwachting voor het huidige boekjaar neerwaarts bijstelde.RH, voorheen bekend als Restoration Hardware, steeg circa 25 procent, nadat het concern donderdag laat meldde hoger dan verwachte kwartaalresultaten te voorzien.J.C. Penney heeft in het vierde kwartaal de omzet licht zien dalen, maar wel weer zwarte cijfers geschreven. De omzet daalde fractioneel tot 3.961 miljoen dollar. Het operationeel resultaat (EBITDA) steeg met 288 miljoen dollar naar 427 miljoen dollar. In de komende maanden wil J.C. Penney 130 tot 140 winkels sluiten, circa 13 tot 14 procent van het totale aantal winkels van de Amerikaanse retailer. Ook verdwijnen er twee distributiecentra. Het bedrijf hoopt met deze plannen 200 miljoen dollar te besparen. Het aandeel sloot bijna zes procent lager.Foot Locker rapporteerde voorbeurs over het vierde kwartaal beter dan verwachte resultaten. Het aandeel won ruim negen procent.