Meer winst voor Berkshire Hathaway

Zondag 26 februari 2017 10:49 Buffett verdiende in heel 2016 evenveel als in 2015.(ABM FN-Dow Jones) Berkshire Hathaway heeft in de laatste maanden van 2016 meer winst geboekt, te danken aan investeringen, terwijl er operationeel juist iets minder werd gepresteerd. Dit bleek zaterdag uit de cijfers die het beleggingsvehikel onder leiding van de vermaarde belegger Warren Buffett presenteerde.In het vierde kwartaal van 2016 daalde de operationele winst van Berkshire Hathaway van 4,7 miljard naar 4,4 miljard dollar.Berkshire Hathaway wist evenwel een ruimschoots tweemaal zo hoge winst op investeringen en derivaten te halen van 1,9 miljard dollar, waardoor de nettowinst van het fonds steeg van 5,5 miljard naar 6,3 miljard dollar. Daarmee profiteerde het investeringsvehikel van de opleving van de aandelenmarkten tegen het einde van 2016.In heel 2016 verdiende Berkshire Hathaway 24,1 miljard dollar, grofweg gelijk aan de winst over 2015. Deze pas op de plaats was vooral het gevolg van lagere winsten bij spoorwegmaatschappij BNSF door minder vraag naar kolen.In een begeleidende brief, een jaarlijks terugkerende traditie, trok Buffett ditmaal van leer tegen vermogensbeheerders. Volgens 'het orakel van Omaha' hebben vermogensbeheerders de afgelopen tien jaar maar liefst 100 miljard dollar verspild. Als biljoenen dollars door 'Wall Streeters' worden beheerd, die hoge vergoedingen eisen, dan zijn het meestal juist deze managers die er beter van worden, niet hun cliënten, zei Buffett.Het aandeel Berkshire Hathaway sloot vrijdag fractioneel hoger op 255.040 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 26, 2017 04:49 ET (09:49 GMT)