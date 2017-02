Wall Street stevent af op kleine winst

Maandag 27 februari 2017 21:52 Tesla Motors onderuit na afwaardering door Goldman Sachs.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets hoger slot tegemoet.De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,2 procent naar 2.370,95 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 20.846,40 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 5.858,94 punten.Dinsdag zal de Amerikaanse president Donald Trump spreken voor het Amerikaanse Congres, waarbij de markt hoopt op meer details over onder meer de aangekondigde belastinghervormingen en infrastructuurbestedingen."We hebben veel geneuzel van de nieuwe regering gehad zonder de details", aldus portfoliomanager Eric Wiegand van U.S. Bank. Volgens beleggingsadviseur Omar Aguilar van Charles Schwab Investment Management zijn de verwachtingen rondom een hervorming van de vennootschapsbelasting, bestedingen in de infrastructuur en deregulatie reeds ingeprijsd.De macro-economische kalender bevatte maandag twee cijfers. De orders voor duurzame goederen stegen in januari met 1,8 procent op maandbasis, iets minder sterk dan de door economen voorspelde 2,0 procent. In december daalden de orders voor duurzame goederen nog met 0,8 procent, waar eerder nog een afname met 0,4 procent werd gerapporteerd.De index voor de aanstaande woningverkopen daalde in januari op maandbasis met 2,8 procent tot 106,4. De index voor december werd opwaarts bijgesteld van 109,0 naar 109,5. Op jaarbasis was in januari sprake van een stijging van de aanstaande woningverkopen met 0,4 procent.Olie noteerde maandag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 0,2 procent op 54,07 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,3 procent duurder werd op 56,47 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0588. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0605 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0559 op de borden.Beleggers krijgen dinsdag een goedgevulde beursagenda te verwerken, met voorbeurs cijfers over de Amerikaanse economische groei, de groothandelsvoorraden en de S&P/Case-Shiller huizenprijsindex. Later volgen nog de inkoopmanagersindex uit de regio Chicago en het Amerikaanse consumentenvertrouwen gemeten door The Conference Board.BedrijfsnieuwsTesla Motors kelderde 4,4 procent, nadat Goldman Sachs het advies voor de maker van elektrische auto's verlaagde van Neutraal naar Verkopen en daarbij het koersdoel neerwaarts bijstelde van 190,00 naar 185,00 dollar. Volgens analist David Tamberrino zal de lancering van het nieuwe Model 3 met vertraging te maken krijgen. Daarnaast wees de analist op de behoefte voor vers kapitaal en de solar activiteiten die hun waarde nog moeten bewijzen.Veilinghuis Sotheby's rapporteerde over het vierde kwartaal een nettowinst van 65,5 miljoen dollar, ofwel 1,20 dollar per aandeel, op een omzet van 19,4 miljoen dollar. Het concern presteerde daarmee beter dan verwacht. Het aandeel noteerde 15,0 hoger.Johnson & Johnson rondde de overname van Abbott Medical Optics af. Met de in medio september 2016 aangekondigde overname is een bedrag van ruim 4,3 miljard dollar in contanten gemoeid. Het aandeel Johnson & Johnson daalde 0,2 procent, terwijl Abbott Laboratories 0,5 procent verloor.La Jolla Pharmaceutical steeg liefst 81,0 procent, nadat de farmaceut maandag positieve resultaten publiceerde van een Fase 3 onderzoek omtrent de behandeling van hypotensie.Berkshire Hathaway noteerde 0,4 procent hoger, nadat het concern over het vierde kwartaal een stijging van de nettowinst rapporteerde van 15 procent. Het beleggingsvehikel van Warren Buffett meldde verder een verdubbeling van het belang in Apple sinds begin dit jaar. "Mensen hebben een ongelooflijke band met dit product", aldus de vermaarde belegger. Apple noteerde 0,3 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresFebruary 27, 2017 15:52 ET (20:52 GMT)