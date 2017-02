Wall Street stevent af op verlies

Dinsdag 28 februari 2017 21:55 Onzekerheid of Trump-toespraak houvast geeft.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lager slot tegemoet.De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent naar 2.370,95 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 20.846,40 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 5.858,94 punten.Beleggers bleven voorzichtig, in afwachting van een toespraak van president Donald Trump, die kan bepalen over de recente sterke stijging van de aandelenmarkten gerechtvaardigd wordt door nieuw Amerikaanse overheidsbeleid.Sinds de verkiezingen gaan beleggers ervan uit dat het beleid van Trump op het gebied van belastingen en regelgeving de economische groei zal versnellen en de winsten van bedrijven zal laten stijgen. Tot nu toe zijn de details over dit soort beleid achterwege gebleven, een tekort dat volgens analisten steeds nijpender aan het worden is.Deze onzekerheid leidt tot enige winstnemingen voorafgaand aan de belangrjke toespraak voor het Congres, die vannacht plaatsvindt. "Er is een sluimerende angst dat hij meer een populist is en minder een kapitalist", zei John Manley van Wells Fargo Advantage Funds.Olie noteerde maandag in het rood. Een april-future West Texas Intermediate daalde 1,2 procent tot 53,95 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,2 procent goedkoper werd op 56,47 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0589.Beleggers kregen dinsdag een goedgevulde beursagenda te verwerken, met voorbeurs cijfers over de Amerikaanse economische groei, die uitkwamen op 1,9 procent. Het Amerikaanse consumentenvertrouwen gemeten door The Conference Board steeg naar het hoogste niveau in 15 jaar en de inkoopmanagersindex uit de regio Chicago toonde het hoogste niveau van bedrijvigheid in twee jaar tijd.BedrijfsnieuwsHet aandeel Target verloor 12,6 procent na een sombere vooruitblik van de retailer.Perrigo Co zakte 11 procent nadat de medicijnfabrikant maandag nabeurs een verlies bekendmaakte.Priceline Group won 5,8 procent nadat het online reisbureau sterke kwartaalcijfers rapporteerde.Signet Jeweler leverde 13 procent in. Het is het moederbedrijf van Sterling Jewelers, dat door honderden werknemers ervan wordt beschuldigd een cultuur van discriminatie en pesterijen te hebben. Sterling ontkent de berichten.