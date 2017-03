Hogere opening Damrak voorzien

Woensdag 1 maart 2017 08:34 Markten reageren gematigd op toespraak Donald Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,4 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,1 procent in het groen op 495,35 punten."De Amsterdamse beurs lijkt beter te beginnen, na de speech van Donald Trump afgelopen nacht", aldus beleggingsadviseur Rein Schutte van Indexus. Schutte noemde de toespraak van de Amerikaanse president "een herhaling van zetten", waarbij beleggers opnieuw weinig details kregen over de plannen van Trump. "Hierdoor reageerden de markten niet geschrokken, het vuur blijft branden", aldus de beleggingsadviseur.Ook merkte Schutte op dat een rentestap in maart door de Federal Reserve waarschijnlijker is geworden, nadat enkele Fed-leden hierover uitspraken deden. "Waar de kans op een renteverhoging in maart afgelopen week nog werd geschat op 40 procent is dit nu al circa 78 procent."Op macro-economisch vlak krijgen beleggers later vandaag inzicht in de bedrijvigheid in de industrie over februari in diverse Europese landen, waaronder Nederland. Verder komen er uit Duitsland cijfers over de werkeloosheid en voorlopige data over de consumentenprijzen.Wall Street bleef dinsdag overwegend dicht bij huis, waarbij beleggers een afwachtende houding aanhielden in aanloop naar de toespraak van president Donald Trump. De president ging niet concreet in op zijn plannen omtrent infrastructuur, belastingen en handel. "De aandelenmarkten bewogen zijwaarts gedurende de toespraak van Trump, hetgeen enigszins duidt op teleurstelling bij beleggers over het ontbreken van meer details over de infrastructuur- en belastingplannen", aldus analist Woon Tian Yong van Phillip Futures. "De zinnen die Trump eerder al gebruikte, kwamen vannacht opnieuw voorbij."Volgens marktanalist Naeem Aslam van Think Markets UK kwam Trump kalm over. Bovendien merkte Aslam op dat de dollar geen sterke reactie liet zien, terwijl daar wel angst voor was omdat Trump van mening is dat een zwakkere dollar goed voor de economie is.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend op winst. De Japanse Nikkei 225 steeg met 1,4 procent op 19.393,54 punten en de Chinese Shanghai Composite won 0,2 procent op 3.246,93 punten. Vanochtend kwamen er diverse macrocijfers uit Japen en China. Zo werd bekend uit overheidscijfers dat de bedrijvigheid in de Chinese dienstensector in februari in een minder hoog tempo is gegroeid, terwijl de Chinese industrie juist in een hoger tempo groeide volgens cijfers van Markit Economics en Caixin. Ook de Chinese overheid zelf zag de industrie verder aantrekken. De officiële inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 51,3 in januari naar 51,6 afgelopen maand. Er was een indexstand van 51,1 verwacht.In Japan nam de bedrijvigheid in de Japanse industrie in februari ook in een hoger tempo toe.Olie liet woensdag weinig beweging zien. Een april-future West Texas Intermediate daalde 0,1 procent op 53,96 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,1 procent hoger bewoog op 56,54 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0541. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0581 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,0617 op de borden.BedrijfsnieuwsAhold Delhaize realiseerde beter dan verwachte cijfers in het vierde kwartaal van 2016. De eerder afgegeven outlook voor 2017 werd gehandhaafd. Het onderliggend bedrijfsresultaat daalde evenwel met 3,9 procent tot 608 miljoen euro en de onderliggende nettowinst per aandeel uit voortgezette activiteiten kwam uit op 0,32 euro tegen 0,33 euro een jaar geleden. Het Nederlands-Belgische supermarktconcern mikt voor dit jaar nog steeds op synergievoordelen van de fusie van 220 miljoen euro en een vrije kasstroom van 1,6 miljard euro. Theodoor Gilissen Bankiers noemde de cijfers van Ahold Delhaize "heel sterk".Talpa heeft het bod op Telegraaf Media Groep verhoogd van 5,90 naar 6,35 euro per aandeel TMG, na afronding van het boekenonderzoek. Talpa zegt TMG te willen ondersteunen om de huidige strategie uit te voeren inclusief het bestaande 'Terra Nova' plan, wat het startpunt zal zijn voor een verdere acceleratie van de groeistrategie van TMG. De combinatie zal zich volgens Talpa primair richten op het realiseren van groei en opbrengstsynergiën in plaats van kostenbesparingen.Dinsdag nabeurs maakte Boskalis bekend zijn resterende belang in Fugro te hebben verkocht. Het belang van 9,38 procent van de Fugro-aandelen, in totaal ruim 7,9 miljoen stukken, werd voor een koers van 14,50 euro per aandeel geplaatst bij institutionele beleggers. Daarmee is een overname van Fugro definitief van de baan en dat noemt Theodoor Gilissen Bankiers goed nieuws voor de bodemonderzoeker.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index daalde dinsdag 0,3 procent naar 2.363,64 punten, de Dow Jones index sloot 0,1 procent lager op 20.812,24 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 5.825,44 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 02:34 ET (07:34 GMT)