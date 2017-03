Resultaten Zalando trekken aan

Woensdag 1 maart 2017 08:35 Outlook 2017 gehandhaafd.(ABM FN-Dow Jones) Online kledingverkoper Zalando heeft in het vierde kwartaal van 2016 conform eerdere ramingen een hogere omzet en winst geboekt en handhaafde de outlook voor 2017. Dit maakte het Duitse bedrijf woensdag voorbeurs bekend op basis van definitieve cijfers."Een sterke groei vraagt om constante investeringen [en] we zijn trots dat we significante stappen hebben gezet om de winstgevendheid te vergroten", aldus topman Rubin Ritter van Zalando.Zalando boekte in het vierde kwartaal een aangepast bedrijfsresultaat (EBIT) van 95,6 miljoen euro. De webwinkelgigant hield bij publicatie van de voorlopige cijfers in januari nog rekening met een EBIT van 81 miljoen tot 104 miljoen euro. In de laatste drie maanden van 2015 boekte Zalando nog een bedrijfsresultaat van 71,8 miljoen euro.De aangepaste winstmarge kwam afgelopen jaar uit op 8,8 procent, grofweg in het midden van de verwachte bandbreedte van 7,5 tot 9,5 procent.De omzet van Zalando steeg afgelopen kwartaal van 869 miljoen naar 1.092 miljoen euro. Dit betekende een groei van 25,7 procent op jaarbasis.In Nederland startte Zalando in het vierde kwartaal de personal shopping dienst Zalon. De dienst geeft met een team van 40 stylisten stijladvies aan klanten.Ook startte het bedrijf in Nederland met de retourdienst 'Zalando haalt op'. Daarmee kunnen klanten zelf bepalen waar én wanneer hun retourpakket wordt opgehaald. Klanten die makkelijker kunnen retourneren komen ook weer sneller terug om opnieuw te shoppen, zo blijkt uit onderzoek door de online-kledingverkoper in verschillende Europese steden.JaarcijfersIn heel 2016 realiseerde Zalando een aangepaste EBIT van 216 miljoen euro met een marge van 5,9 procent. Het Duitse bedrijf hield voorafgaand aan de cijfers rekening met een EBIT van 202 miljoen tot 225 miljoen euro en een marge van 5,6 tot 6,2 procent.OutlookZalando mikt voor 2017 onverminderd op een aangepaste EBIT-marge van 5,0 tot 6,0 procent. Het bedrijf herhaalde bovendien de verwachting van een omzetgroei voor de middellange termijn van 20 tot 25 procent.Zalando wil in Zweden een plaatselijk distributiecentrum of warenhuis openen in 2017, vergelijkbaar met de warenhuizen in Frankrijk en Italië. Zweden, Noorwegen, Finland en Denemarken zijn belangrijke markten voor het bedrijf.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 02:35 ET (07:35 GMT)