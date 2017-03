Meer omzet voor Lowe's

Woensdag 1 maart 2017 12:52 Amerikaanse doe-het-zelver ziet winst sterk stijgen.(ABM FN-Dow Jones) Lowe's Corporation heeft in het vierde kwartaal de omzet zien oplopen, maar vooral de winst enorm zien stijgen. Dit meldde de Amerikaanse doe-het-zelf-keten woensdag voorbeurs.De omzet van het bedrijf liep in het vierde kwartaal, dat eindigde op 3 februari, op jaarbasis op van 13.236 miljoen dollar naar 15.784 miljoen dollar. Het operationeel resultaat liet een veel grotere stijging zien en nam toe van 439 miljoen dollar in het vierde kwartaal van 2015 naar 1.269 miljoen dollar. De nettowinst kwam uit op 663 miljoen dollar, tegen 11 miljoen dollar een jaar eerder.De voor bijzondere posten aangepaste winst per aandeel steeg van 0,59 naar 0,86 dollar.Het dividendvoorstel voor het vierde kwartaal ligt op 0,35 dollar per aandeel tegen 0,8 dollar een jaar eerder. Daarmee komt het totaaldividend uit op 1,33 dollar per aandeel tegen 1,07 dollar over het voorgaande boekjaar.OutlookLowe's voorziet een omzetgroei voor het lopende boekjaar van circa 5 procent. De vergelijkbare omzet stijgt naar verwachting met 3,5 procent, tegen 4,2 procent over het afgelopen boekjaar, terwijl de marge voor het bedrijfsresultaat naar verwachting met 120 basispunten oploopt. De aangepaste winst per aandeel loopt naar verwachting op van 3,47 dollar naar 4,64 dollar.Het aandeel Lowe's noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 5,3 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 06:52 ET (11:52 GMT)