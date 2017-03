Amerikaanse futures wijzen op hogere opening

Woensdag 1 maart 2017 13:06 Speech Trump voor Congres maakt geen indruk.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen woensdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,5 procent in het groen.Beleggers reageren ingetogen op de toespraak van president Donald Trump dinsdag voor het Congres, aangezien er volgens hen niets nieuws in de toespraak werd gemeld. "In plaats van aandacht voor de speech van president Trump voor het Congres is de focus inmiddels al weer verschoven naar de vraag of de Federal Reserve in maart de rente gaat verhogen", meldde marktanalist Yukio Ishizuki van Daiwa Securities. "Ik denk dat de Fed groen licht geeft voor een renteverhoging, tenzij het Amerikaanse banenrapport volgende week zeer slecht is", voegde hij toe.San Francisco Fed-president John Williams zei dinsdag dat een renteverhoging in maart tijdens de beleidsvergadering van de centrale bank op 14 en 15 maart serieus in overweging genomen dient te worden. New York Fed-voorzitter William Dudley zei dat een verhoging in de "relatief nabije toekomst" tot de mogelijkheden hoort, met name gezien de huidige en verwachte economische prestaties.Op macro-economisch vlak staan woensdag een achttal macro-publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen en de persoonlijke inkomens en uitgaven in februari. Na de openingsbel volgen de inkoopmanagersindexen voor de industrie van Markit Economics en ISM van februari, gevolgd door de Amerikaanse bouwuitgaven in januari, de wekelijkse olievoorraden en de Amerikaanse autoverkopen in februari. De Federal Reserve publiceert nabeurs het Beige Book.Olie noteerde woensdag in het groen. Een april-future West Texas Intermediate steeg 0,2 procent op 54,13 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,3 procent duurder werd op 56,70 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0531. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0536 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0581 op de borden.BedrijfsnieuwsExxon Mobil en Chevron kunnen woensdag rekenen op de aandacht van beleggers. De twee energiereuzen houden vandaag hun respectieve analistendagen. Exxon Mobil noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,4 procent hoger. In het aandeel Chevron was voorbeurs nog geen handel.Office Depot en Best Buy komen woensdag met kwartaalcijfers en noteerden in aanloop naar de publicatie achtereenvolgens vlak en 0,3 procent lager.Lowe's Corporation boekte in het vierde kwartaal een nettowinst van 663 miljoen dollar, ofwel 0,74 dollar per aandeel, op een omzet van 15,47 miljard dollar. De resultaten waren beter dan verwacht. Het aandeel noteerde in de elektronische handel voorbeurs 5,7 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,3 procent lager op 2.363,64 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 20.812,24 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,6 procent op 5.825,44 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 07:06 ET (12:06 GMT)