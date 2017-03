Amerikaanse industrie groeit iets minder hard - Markit

Woensdag 1 maart 2017 16:01 Inkoopmanagersindex in februari op 54,2.(ABM FN-Dow Jones) De bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie is in februari iets minder hard gestegen. Dit bleek woensdag uit definitieve cijfers van Markit Economics.De inkoopmanagersindex daalde van 55,0 in januari naar 54,2 in februari. Een voorlopige meting vorige week wees al op een daling naar 54,3. In januari noteerde de index overigens nog op het hoogste niveau in bijna twee jaar tijd.Een indexstand groter dan 50 wijst op groei van de industrie, terwijl minder dan 50 krimp betekent.