Economie blijft groeien met verkrappende arbeidsmarkt - Beige Book

Woensdag 1 maart 2017 20:28 Wel onzekerheid over Amerikaanse politiek.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is gestaag blijven groeien en bedrijven bleven ook begin 2017 optimistisch, ondanks dat er onzekerheid heerst over de nieuwe regering. Dit bleek woensdag uit het door de Federal Reserve gepubliceerde Beige Book."Alhoewel contacten over het algemeen positief waren over de verwachtingen op de korte termijn, werden er door velen zorgen geuit over de politieke veranderingen door de nieuwe regering", zei het rapport.Het Beige Book wordt samengesteld aan de hand van onderzoeken in de twaalf districten van de Amerikaanse centrale bank in de periode van begin januari tot halverwege februari."De arbeidsmarkten bleven begin 2017 krap en sommige districten maakten melding van een tekort aan arbeidskrachten", viel in het rapport te lezen. Er is met name een tekort aan ingenieurs en IT-specialisten. Hierdoor gaan de lonen omhoog, al valt dit tot nu toe niet echt terug te zien in de inflatie.Op 14 en 15 maart vindt het volgende rentebesluit van de Fed plaats. Enkele bestuurders van de centrale bank hebben erop aangestuurd dat een renteverhoging goed mogelijk is.