Wall Street richting groen slot

Woensdag 1 maart 2017 21:43 Dow Jones boven 21.000 punten(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn woensdag op weg naar een hoger slot, waarbij de Dow Jones index boven de 21.000 punten noteert. Een half uur voor de slotbel in New York steeg de S&P 500 1,5 procent tot 2.398,60 punten, won de Dow Jones index 1,6 procent op 21.142,35 punten en kreeg de Nasdaq er 1,4 procent bij op 5.905,10 punten.Er heerst optimisme onder beleggers in navolging van de speech van de Amerikaanse president Donald Trump waarin hij toezegde voor 1 biljoen dollar te willen investeren in de infrastructuur. Volgens kenners was de toon van Trump positief in zijn toespraak, maar gaf hij weinig details over zijn plannen.De aandacht van beleggers lijkt nu vooral te liggen op het rentebesluit van de Federal Reserve dat over twee weken plaatsvindt. Bestuurders van de centrale bank hebben opmerkingen gemaakt die wezen op de mogelijkheid van een renteverhoging.De Federal Reserve maakte woensdag het Beige Book bekend waaruit bleek dat Amerikaanse bedrijven optimistisch bleven over de economische vooruitzichten op de korte termijn. Wel bleef er onzekerheid bestaan over de beleidswijzigingen van de nieuwe regering. Het Beige Book zei ook dat de arbeidsmarkt tekenen van verkrapping vertoonde.Eerder werden twee inkoopmanagersindices bekend gemaakt die beiden wezen op aanhoudende groei van de Amerikaanse industrie. De index van Markit wees op een lichte groeivertraging en de index van ISM duidde op een versnelling van de groei.Volgens econoom Chris Williamson van Markit wordt de groei aangedreven door sterke binnenlandse vraag, in reactie op hogere consumentenbestedingen en toenemende bedrijfsinvesteringen, vooral door de energiesector.Uit cijfers van de Amerikaanse overheid bleek dat de Amerikaanse bouwuitgaven waren gedaald in januari. Dit was onverwacht. Vooral de publieke bouwuitgaven lieten een stevige daling zien, van 5,0 procent.Olie noteerde in het rood, nadat uit het wekelijkse olievoorradenrapport bleek dat de Amerikaanse olievoorraden zijn afgenomen. De april-future West Texas Intermediate daalde 0,3 procent op 53,83 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,2 procent goedkoper werd op 56,41 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0552. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar op 1,0524 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0581 op de borden.BedrijfsnieuwsMcDonalds kon rekenen op aandacht. De handel in het aandeel werd tijdelijk stilgelegd in aanloop naar de beleggersdag van het bedrijf. De fastfood keten maakte groeiplannen voor de komende jaren bekend en liet tevens weten meer kosten te willen besparen. De initiatieven moeten ertoe leiden dat de omzet vanaf 2019 jaarlijks met 3 tot 5 procent toeneemt. McDonald's zal ook meer eigen aandelen gaan inkopen. De koers steeg 1,4 procent.Grote autofabrikanten maakten verdeelde verkoopcijfers bekend, waarbij alleen General Motors meer auto's wist te verkopen. GM verkocht 237.388 auto's in februari. Dit was een stijging van ruim 4 procent. Ford Motor kende daarentegen een daling van 4 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 207.464 stuks. De grootste daling kwam voor rekening van Fiat-Chrysler Automobiles. Deze fabrikant rapporteerde een daling van 10 procent tot 168.326 auto's. GM steeg 2,0 procent, Ford won 1,3 procent en Fiat-Chrysler ging 1,2 procent omhoog.Best Buy daalde 4,4 procent. De Amerikaanse retailer rapporteerde over het vierde kwartaal een hoger operationeel resultaat, maar de omzet bleef achter bij de verwachtingen. Best Buy voorziet voor het huidige boekjaar een omzetgroei van circa 1,5 procent en een groei van het aangepast operationeel resultaat van 1 tot 5 procent op basis van een boekjaar van 53 weken. De onderneming kondigde tegelijkertijd aan om in de komende twee jaar voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.Lowe's Corporation heeft in het vierde kwartaal de omzet zien oplopen, maar vooral de winst enorm zien stijgen. De Amerikaanse doe-het-zelf-keten voorziet een omzetgroei voor het lopende boekjaar van circa 5 procent. Het aandeel Lowe's steeg 9,5 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 01, 2017 15:43 ET (20:43 GMT)