Winst FrieslandCampina omhoog ondanks lagere omzet

Donderdag 2 maart 2017 11:49 Zuivelconcern voorziet wereldwijd licht stijgende melkproductie.(ABM FN-Dow Jones) FrieslandCampina heeft in 2016 een hogere winst gerealiseerd dankzij een toename van de verkoop van hoog renderende producten en lagere inkoopkosten en belastingafdrachten. Dit maakte de zuivelcoöperatie uit Amersfoort donderdag bekend.De omzet daalde met 1,9 procent naar 11,0 miljard euro, waarbij de nettowinst met 5,5 procent steeg naar 362 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde met 2,3 procent naar 563 miljoen euro, waarbij er een negatief effect van valutaverhoudingen van 30 miljoen euro was.Het bedrijf meldde volumegroei en zag verbeterde resultaten in Zuidoost-Azië en China, maar werd geconfronteerd met lagere volumes en resultaten in Afrika.De melkproductie van de aangesloten leden steeg met 7,1 procent naar 10,8 miljard kilo, waarbij de melkprijs door overproductie met 6,9 procent daalde 32,26 euro per 100 kilo.OutlookHet concern voorziet wereldwijd een licht stijgende melkproductie in 2017, maar rekent op een daling in Nederland. Verder verwacht het bedrijf dit jaar een verdere daling van de vraag naar zuivelproducten in Afrika, een stabiele vraag in Europa en een lichte stijging van de marktvraag in Azië.De onderneming gaf geen verwachting af omtrent de ontwikkeling van het resultaat in 2017.FrieslandCampina maakte op 28 februari bekend zijn divisie Riedel voor vruchtensappen en frisdranken te willen verkopen, maar liet toen desgevraagd weten nog niet met partijen in onderhandeling te zijn over een overname.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 02, 2017 05:49 ET (10:49 GMT)